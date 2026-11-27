Новые подробности скандальной ситуации на Итоговом турнире WTA привело издание The Telegraph. Оно сообщило, что представители украинской команды Свитолиной пытались избежать этой ситуации.

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Какие новые подробности скандала с участием Свитолиной и Андреевой

Команда Свитолиной понимала, какие риски могут возникнуть из-за взаимных речей спортсменок. Поэтому именно по инициативе украинцев теннисистки на церемонии награждения отвечали на вопросы ведущего Эндрю Красни.

По информации источника, ведущего заранее попросили не задавать Андреевой вопросов о ее сопернице. Впрочем, спортсменка с российским паспортом все равно решила обратиться непосредственно к Свитолиной, поздравив ее с успешным сезоном и назвав замечательной мамой.

В одном из интервью для "Суспильне Спорт" украинка призналась, что ей было неприятно слышать эти слова. По ее словам, это явно выглядело как провокация, поскольку украинские спортсмены не общаются, не пожимают руки и не фотографируются с россиянами и белорусами. Свитолина – не единственная украинская теннисистка, которая считает, что россияне и белорусы специально обращаются к украинцам.

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Британское издание справедливо полагает, что так "нейтральные спортсмены" пытаются выставить себя в выгодном свете, одновременно представив украинок как тех, кто не соблюдает принципы спортивной этики, отказываясь от рукопожатий.

Что произошло после финала Итогового турнира

После победы в финале Итогового турнира россиянка Андреева обратилась к Свитолиной, но украинка проигнорировала ее. После этого часть даже зарубежных СМИ начала критиковать позицию украинской теннисистки.

Правда, адекватные люди поддержали Свитолину. В частности, чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек критически высказался в адрес нейтральной спортсменки с российским паспортом. Следует отметить, что он является последовательным сторонником Украины и в своих постах постоянно критикует Трампа.