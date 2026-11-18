Колишній український тенісист і військовослужбовець Сергій Стаховський відреагував на скандальне інтерв'ю Віталія Кіма. Міністр у справах ветеранів зробив приголомшливу заяву про повернення ветеранів із фронту.

Свою думку про слова Віталія Кіма Сергій Стаховський написав у соцмережі Threads. У ній він також звернувся до українських тенісисток Еліни Світоліної та Марти Костюк.

Що написав Стаховський

Колишній український тенісист і військовослужбовець Сергій Стаховський, який демобілізувався в запас на початку осені 2026 року, відреагував на скандальне інтерв'ю міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма. Він сказав, що після повернення українських військових із фронту в Україні зросте злочинність.

Еліно, тобі "криша" треба? Я просто чергу займаю, бо кажуть, треба йти в кримінал. До речі, Марто, тебе це теж стосується,

– іронічно написав Стаховський.

Що відомо про скандальну заяву Кіма

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім потрапив в епіцентр скандалу після інтерв'ю, в якому заявив про можливе зростання рівня злочинності через повернення ветеранів із фронту. Журналістка запитала в урядовця, наскільки реальна загроза зростання злочинності після повернення військових, якщо вони не зможуть знайти роботу та достатньо заробляти.

Це точно буде. Так було після кожної війни. Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним відчуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій, інших процесів,

– заявив Віталій Кім.

Слова міністра спровокували значне обурення серед військових, волонтерів, громадських діячів. Кіма звинуватили в упередженому ставленні до захисників і закликали піти у відставку.