Ветерани почали критикувати міністра за бездіяльність та стигматизацію Вони прокоментували інтерв'ю чиновника виданню "РБК-Україна".

Adv

популярні відео

Які слова Кіма викликали обурення?

Під час свого інтерв'ю 16 листопада міністр у справах ветеранів озвучив декілька контроверсійних тез, які викликали бурхливу реакцію в суспільстві. Віталій Кім заявив про неминуче зростання злочинності серед військових після завершення війни. Посадовець також назвав лікування психологічних травм бійців звичайною маркетинговою історією.

Урядовець заявив, що ветерани після повернення з фронту матимуть специфічні навички, зменшене відчуття ризику та загострене почуття справедливості. За його словами, окрім злочинності, країні загрожують соціальне напруження та революції, до яких державна система наразі не готується належним чином.

Окрім прогнозів щодо криміналу, посадовець поставив під сумнів ефективність цивільних спеціалістів із ментального здоров'я. Він заявив, що близько 70% захисників упораються із психологічними труднощами самостійно, а кваліфікованих фахівців бракує.

Реклама

У нас немає довіри до психологів. Не будемо поглиблюватися у дві версії психологів. Я просто не вірю у всі ці травми, обробки – це маркетингова історія. Військових психологів у нас майже зовсім немає. Їх там випускають біля 20 на рік… Цей запит ми вже надали: нам потрібно додати навчання, роботу з ПТСР і т.д… Не факт, що ви прийдете до психолога, він з вами попрацює, гроші йому заплатять, але результату може не бути. Питання складне, бо виміряти якість роботи психолога дуже важко– заявив Кім.

Як відреагували військові та волонтери?

Слова урядовця спричинили хвилю обурення серед українських захисників та волонтерів. Ветеран 57 мотопіхотної бригади ЗСУ Михайло Дроботенко підкреслив, що бійці намагаються повернутися до мирного життя, а брак реабілітації чи роботи є виключно провиною влади.

Реклама

Якщо комусь із них бракує підтримки, реабілітації, роботи чи гідного соціального захисту – це не тавро на всіх ветеранах, а питання до державної системи– наголосив ветеран.

До критики долучився сержант 12 бригади НГУ "Азов" Геннадій Сухарніков. Він застеріг від поширення радянських наративів про бандитизм 1990-х років, які виникли з досвіду війни в Афганістані.

Агресивні ветерани – дуже шкідливий наратив (…) Щоб цього не було, держава має впроваджувати ветеранські політики, які зведуть до мінімуму такі ризики. Це прямий обов'язок міністра ветеранів. Тому, коли пан міністр заявляє, що нас чекають злі ветерани, бунти та бандитизм, я думаю, а н***я нам такий міністр– зауважив військовий.

Військовослужбовці сприйняли заяву Кіма про психологів як знецінення бойових психологічних травм. Військовий Євген Волен закликав міністра скласти повноваження, якщо той не розуміє потреб армії.

Реклама

Віталій Кім, ти позорище ветеранської спільноти. Я поступив на психолога, щоб далі допомогти тим, хто пройшов війну. Бо я був там і знаю, що вони пережили і як то було. А ти попав на посаду, про яку н***я не знаєш, що робити і куди потрібно тримати напрямок. Звільнися, поки не наробив х***і– написав військовослужбовець.

Офіцерка ЗСУ і керівниця медичної служби "Ульф" 108 окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова вказала на те, що профільне відомство від липня очолює людина без досвіду військової служби. Вона заявила, що відомство публічно озвучує прогнози, які лише підживлюють страхи та стереотипи, замість того, щоб формувати повагу й довіру до учасників бойових дій.

Найбільше мене обурює те, що він сам визнає неготовність держави до повернення військових. То хто бляха має забезпечувати цю готовність, якщо не ви та очолюване вами міністерство?! Ветерани не мають виправдовуватися перед суспільством за свій бойовий досвід. Це держава має виконати свої зобов'язання перед ними– підкреслила Михайлова.

Нагадаємо, що у вересні міністр потрапив у інший скандал. Журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, у якому стверджують, що Віталій Кім користувався незадекларованими активами. Серед них – квартира у ЖК "Новопечерські липки" та автомобілем Porsche Macan.