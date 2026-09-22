Про це повідомляє Bihus.Info.

Що відомо про розслідування щодо Віталія Кіма?

За даними розслідувачів, Віталій Кім не задекларував найдорожчі активи. Так, влітку 2025 року компанія його дружини "Медиа группа" придбала житло площею понад сто квадратних метрів та паркомісце у столичному комплексі "Новопечерські липки". Вартість такого житла становить приблизно 350 тисяч доларів.

При цьому, за даними системи YouControl, публічна фінансова звітність фірми роками була нульовою або відсутньою.

Також розслідувачі стверджують, що Кім та його сім'я можуть користуватися цим житлом. Наприкінці серпня вони помітили автомобіль Volkswagen Touareg, який схожий на той, який орендує міністр. А вже за кілька днів з ЖК на цьому автомобілі виїжджала особа, схожа на Віталія Кіма.

При цьому на паркомісці, яким володіє фірма дружини Кіма, виявили автомобіль Porsche Macan. Цікаво, що минулоріч дружина посадовця отримала на ньому штраф. Сама автівка при цьому належить будівельній компанії "С-Девелоп" Романа Сербенова. Він працював директором у будівельних компаніях Кіма в Україні.

До того ж влітку 2025 року бізнес-партнер Кіма Олександр Степанов разом з Андрієм Галкіним придбав 18 тисяч гектарів мисливських угідь на Черкащині. Журналісти вважають, що власники тут фіктивні.

Віталій Кім в інтерв'ю різним медіа неодноразово заявляв, що полювання – це його хобі. Влітку 2025 року частку "Канівського лівобережного мисливського господарства" придбали Олександр Степанов – давній бізнес-партнер Кіма, який роками фігурував у спільних фірмах з його колишньою і теперішніми дружинами. При цьому cам Степанов в коментарі журналістам заявив, що не любить полювання і не знає свого бізнес-партнера Андрія Галкіна,

– йдеться у розслідуванні.

Загалом у 2025 році в декларації Кіма стало більше заощаджень на 6,5 мільйона гривень. А офіційний річний дохід сім'ї посадовця становив майже 7 мільйонів гривень до сплати податків.

Що відповів Віталій Кім?

Віталій Кім відповів на запитання журналістів. Він наголосив, що не користується квартирою та паркомісцем в "Новопечерських липках". А компанія дружини взяла квартиру в кредит. Щодо фінансової звітності – дружина веде все через ФОП, а самі кошти були вказані в декларації.

За його словами, при цьому автівку Porsche Macan дружина Кіма орендувала менш ніж 180 днів. Тому вона не мала б потрапити до декларації.