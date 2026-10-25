Скільки Золотих м'ячів у України

В історії футболу відразу троє представників України вигравали "Золотий м'яч". Наразі на нового володаря наша країна очікує уже понад 20 років.

У 2026-му виповнюється 70 з моменту вручення першого "Золотого м’яча". Про те, коли престижну нагороду здобували українські футболісти, розповідає 24 Канал.

Хто з українців вигравав "Золотий м’яч"

Це ставалось тричі. У 1975-му нагороду здобув Олег Блохін, у 1986 році – Ігор Беланов, а у 2004 найкращим став Андрій Шевченко.

Вперше нагорода потрапила до України у 1977 році. Саме тоді майбутній дворазовий головний тренер нашої збірної Олег Блохін.

Чекав приз більше року. М’яч мені вручили в березні 1977-го – на Республіканському стадіоні в Києві. До речі, перед початком матчу з Баварією. Зберігав приз удома. У квартирі на Уманській, де жили батьки

– згадував Блохін для сайту Динамо.

Приз за підсумками 1975 року нападник із Києва виграв завдяки перемозі Динамо у Кубку володарів Кубків, чемпіонаті СРСР та 18 голам у радянській першості, які дозволили йому виграти місцеву "Золоту бутсу".

За 11 років після успіху Блохіна досягнення повторив Ігор Бєланов. Динамо того року стало переможцем Кубка володарів кубків, а збірна СРСР дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Бельгії (3:4).

Попри поразку, той матч став одним з найкращих у кар'єрі одесита. Він відзначився хет-триком, ставши єдиним радянським гравцем із трьома голами в одному матчі фінальної стадії чемпіонатів світу.

За підсумками голосування динамівець випередив Гаррі Лінекера та іспанця Еміліо Бутрагеньйо.

Бєланов з "Золотим м'ячем" / Фото ФК Динамо

Останнім наразі нашим земляком, який ставав найкращим футболістом Європи є Андрій Шевченко. У 2004-му чинний президент УАФ виступав за Мілан. Українець уже був переможцем Ліги чемпоінів, яка підкорилась його команді роком раніше.

У сезоні 2003/04 Шевченко з п’ятої спроби виграв Серію А. За підсумками італійської першості він став найкращим бомбардиром (24 голи).

Успіхи в Італії допомогли Шевченку цього разу таки виграти нагороду залишивши позаду переможця Ліги чемпіонів у Порту Деку та зірку Барселони Роналдіньо.

Що відомо про "Золотий м’яч-2026"

Цьогоріч українців серед претендентів немає. Минулим нашим представником у списку найкращих був Артем Довбик, який у 2024-му посів 30-місце у голосуванні.

Церемонія нагородження відбудеться у понеділок, 26 жовтня, у Лондоні. Французький журнал France Football традиційно оголосить найкращого футболіста минулого сезону.