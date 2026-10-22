Імена найкращих гравців серед чоловіків та жінок оприлюднять у понеділок, 26 жовтня. 24 Канал розповідає про те, де та коли відбудеться визначення лауреатів у всіх номінаціях.

Де та коли розпочнеться церемонія вручення "Золотого м'яча-2026"

Цьогоріч урочистості зазнали певних змін. Церемонія відбудеться не в Парижі, до чого вже давно звикли футбольні фанати, а в Лондоні. Таке рішення організаторів продиктоване бажанням вшанувати пам’ять першого володаря нагороди англійця Стенлі Метюза, який отримав приз 70 років тому.

За повідомленням сайту УЄФА, найкращих назвуть у лондонському театрі "Палладіум". Називати переможців у всіх номінаціях розпочнуть о 22:00 за київським часом, а вся церемонія триватиме приблизно дві години.

Нагадаємо, що у сучасному форматі переможця "Золотого м'яча" визначають за підсумками голосування представників світових футбольних медіа.

Хто може забрати головну нагороду "Золотий м'яч-2026"

Зазначимо, що у вересні стали відомі імена усіх 30 номінантів серед чоловіків. Серед них немає українців, але присутні переможці минулих трьох років: Усман Дембеле, Родрі та Ліонель Мессі.

За однією з версій, переможцем уже став англійський нападник Гаррі Кейн, який цього тижня має взяти участь в офіційній фотосесії.

Також повідомлялося, що лідер мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе, імовірно, не потрапив у п'ятірку найкращих за результатами голосування.