Имена лучших игроков среди мужчин и женщин будут объявлены в понедельник, 26 октября. 24 Канал рассказывает о том, где и когда состоится определение лауреатов во всех номинациях.

Где и когда начнется церемония вручения "Золотого мяча-2026"

В этом году торжества претерпели определенные изменения. Церемония состоится не в Париже, к чему уже давно привыкли футбольные фанаты, а в Лондоне. Такое решение организаторов продиктовано желанием почтить память первого обладателя награды, англичанина Стэнли Мэттьюза, получившего приз 70 лет назад.

По сообщению сайта УЕФА, лучших назовут в лондонском театре "Палладиум". Объявление победителей во всех номинациях начнется в 22:00 по киевскому времени, а вся церемония продлится примерно два часа.

Напомним, что в современном формате победителя "Золотого мяча" определяют по итогам голосования представителей мировых футбольных СМИ.

Кто может завоевать главную награду "Золотой мяч-2026"

Отметим, что в сентябре стали известны имена всех 30 номинантов среди мужчин. Среди них нет украинцев, но присутствуют победители последних трех лет: Усман Дембеле, Родри и Лионель Месси.

По одной из версий, победителем уже стал английский нападающий Гарри Кейн, который на этой неделе должен принять участие в официальной фотосессии.

Также сообщалось, что лидер мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе, вероятно, не попал в пятерку лучших по результатам голосования.