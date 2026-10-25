Сколько "Золотых мячей" у Украины

В 2026 году исполняется 70 лет со дня вручения первого "Золотого мяча". О том, когда украинские футболисты получали эту престижную награду, рассказывает 24 Канал.

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Кто из украинцев выигрывал "Золотой мяч"

Это происходило трижды. В 1975 году награду получил Олег Блохин, в 1986 году – Игорь Беланов, а в 2004 году лучшим стал Андрей Шевченко.

Впервые награда попала в Украину в 1975 году. Именно тогда будущий двукратный главный тренер нашей сборной Олег Блохин

Ждал приз больше года. Мяч мне вручили в марте 1977-го – на Республиканском стадионе в Киеве. Кстати, перед началом матча с Баварией. Хранил приз дома. В квартире на Уманской, где жили родители

, – вспоминал Блохин для сайта Динамо.

Приз по итогам 1975 года нападающий из Киева завоевал благодаря победе Динамо в Кубке обладателей кубков, чемпионате СССР и 18 голам в советском первенстве, которые позволили ему выиграть местную "Золотую бутсу".

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Спустя 11 лет после успеха Блохина это достижение повторил Игорь Беланов. Динамо в том году стало победителем Кубка обладателей кубков, а сборная СССР дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии (3:4).

Несмотря на поражение, тот матч стал одним из лучших в карьере одессита. Он отличился хет-триком, став единственным советским игроком, забившим три гола в одном матче финальной стадии чемпионатов мира.

По итогам голосования динамовский футболист опередил Гарри Линекера и испанца Эмилио Бутрагеньо.

Беланов с "Золотым мячом" / Фото ФК Динамо

Последним на данный момент нашим земляком, ставшим лучшим футболистом Европы, является Андрей Шевченко. В 2004 году действующий президент УАФ выступал за Милан. Украинец уже был победителем Лиги чемпионов, которую его команда завоевала годом ранее.

В сезоне 2003/04 Шевченко с пятой попытки выиграл Серию А. По итогам итальянского первенства он стал лучшим бомбардиром (24 гола).

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Успехи в Италии помогли Шевченко на этот раз все-таки завоевать награду, оставив позади победителя Лиги чемпионов в Порту Деку и звезду Барселоны Роналдиньо.

Что известно о "Золотом мяче-2026"

В этом году среди претендентов нет украинцев. В прошлом нашим представителем в списке лучших был Артем Довбик, который в 2024 году занял 30-е место в голосовании.

Церемония награждения " состоится в понедельник, 26 октября " состоится в Лондоне. Французский журнал France Football традиционно объявит лучшего футболиста прошлого сезона.