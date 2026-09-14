"Складно конкурувати": міністр спорту розповів, як Зеленський підтримує атлетів під час війни

Україна продовжує боротися за свою незалежність під час повномасштабної війни проти Росії. При цьому вітчизняний спорт продовжує своє життя.

Українці продовжують виступати на міжнародних турнірах та проводити внутрішні змагання. При цьому держава активно допомагає їїм у фінансувнні потреб, повідомляє Tribuna.

Що Бідний сказав про Зеленського

Матвій Бідний вже майже три роки очолює міністерство молоді та спорту. Спочатку його було призначено виконуючим обов'язки замість Вадима Гутцайта.

А у 2024-му Бідний повноцінно обійняв цю посаду та залишився на ній попри зміну уряду та прем'єр-міністра. Матвій детальніше розповів про роль президента України Волдимира Зеленського у підтримці спорту.

Президент дуже активно підтримує спорт і приділяє цьому велику увагу. Буде абсолютно неправильно сказати, що спорт під час війни не на часі. Для президента абсолютно точно, особливо все, що стосується дитячого, масового спорту та і спорту вищих досягнень. Так само і всі наші прем’єр-міністри. Вони також розуміють важливість цього напрямку. Хоча коли ми говоримо про підготовку до зими та стан критичної інфраструктури, складно конкурувати за фокус уваги,

– заявив Бідний.

Чи виступають росіяни на міжнародних турнірах

Відзначимо, що серед завдань міністерства молоді та спорту є не тільки організація участь українців на турнірах, а ще і недопуск росіян до змагань. Власне, чимало федерацій забороняють атлетам з країни-терористки виступати під своїм прапором.

Команди з Росії дискваліфіковані зі змагань на час війни проти України. Натомість індивідуальних спортсменів допускають до турнірів за умви "нейтрального" статусу.

Раніше "нову коханку Путіна" зажадали усунути від міжнародних турнірів з фігурного катання. Каміла Валієв має скандальну репутацію та відкрито підтримує президента Росії.