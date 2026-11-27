5-разовий олімпійський чемпіон із дзюдо Тедді Рінер вирішив балотуватися у президенти Франції. Відомий спортсмен поки не оприлюднив свою програму, але вже зробив неприємну заяву щодо України.

Як пише Politico, від Рінера очікували проукраїнської позиції та підтримки нашої держави. Але виявилося, що він підіграє російським наративам.

Рінер назвав війну в Україні "не нашою"

Спілкуючись з пресою, олімпійський чемпіон сказав, що "справа пахне недобре" стосовно того, що планується щодо Росії. Мовляв, французька влада "відправляє в Україну війська, а ми про це навіть не знаємо".

Рінер висловився проти того, щоб французькі солдати та інструктори їхали до України, бо це нібито "не наша війна".

Він додав, що в разі обрання президентом хотів би "бути людиною, яка об'єднує всіх, усміхається, тисне руки і робить все, щоб покласти край цій війні".

Слова дзюдоїста викликали обурення у його майбутніх суперників на виборах, які виступають за допомогу Україні.

Що відомо про Тедді Рінера

Француз офіційно вважається найбільш титулованим спортсменом в історії дзюдо. Він виступає у ваговій категорії понад 100 кілограмів.

Рінер здобув 5 золотих та 2 бронзові медалі Олімпійських ігор. Він також є 12-разовим чемпіоном світу і 5-разовим чемпіоном Європи.

Після домашньої Олімпіади у Парижі планував закінчити кар'єру, але згодом змінив рішення і хоче виступити на Іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році.