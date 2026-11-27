Как пишет Politico, от Ринера ожидали проукраинской позиции и поддержки нашего государства. Но оказалось, что он подыгрывает российским нарративам.

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Ринер назвал войну в Украине "не нашей"

Общаясь с прессой, олимпийский чемпион сказал, что "дело пахнет нехорошо" в отношении того, что планируется в отношении России. Мол, французские власти "отправляют в Украину войска, а мы об этом даже не знаем".

Ринер высказался против того, чтобы французские солдаты и инструкторы ехали в Украину, потому что это якобы "не наша война".

Он добавил, что в случае избрания президентом хотел бы "быть человеком, который объединяет всех, улыбается, пожимает руки и делает все, чтобы положить конец этой войне".

Слова дзюдоиста вызвали возмущение у его будущих соперников на выборах, которые выступают за помощь Украине.

Что известно о Тедди Ринере

Француз официально считается самым титулованным спортсменом в истории дзюдо. Он выступает в весовой категории свыше 100 килограммов.

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Ринер завоевал 5 золотых и 2 бронзовые медали Олимпийских игр. Он также является 12-кратным чемпионом мира и 5-кратным чемпионом Европы.

После домашней Олимпиады в Париже планировал завершить карьеру, но впоследствии изменил решение и хочет выступить на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.