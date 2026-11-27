Як пише Politico, від Рінера очікували проукраїнської позиції та підтримки нашої держави. Але виявилося, що він підіграє російським наративам.

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Рінер назвав війну в Україні "не нашою"

Спілкуючись з пресою, олімпійський чемпіон сказав, що "справа пахне недобре" стосовно того, що планується щодо Росії. Мовляв, французька влада "відправляє в Україну війська, а ми про це навіть не знаємо".

Рінер висловився проти того, щоб французькі солдати та інструктори їхали до України, бо це нібито "не наша війна".

Він додав, що в разі обрання президентом хотів би "бути людиною, яка об'єднує всіх, усміхається, тисне руки і робить все, щоб покласти край цій війні".

Слова дзюдоїста викликали обурення у його майбутніх суперників на виборах, які виступають за допомогу Україні.

Що відомо про Тедді Рінера

Француз офіційно вважається найбільш титулованим спортсменом в історії дзюдо. Він виступає у ваговій категорії понад 100 кілограмів.

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Рінер здобув 5 золотих та 2 бронзові медалі Олімпійських ігор. Він також є 12-разовим чемпіоном світу і 5-разовим чемпіоном Європи.

Після домашньої Олімпіади у Парижі планував закінчити кар'єру, але згодом змінив рішення і хоче виступити на Іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році.