Майбутня свекруха Магучіх: що відомо про тренерку олімпійської чемпіонки Степанову

Наставниця Ярослави Магучіх не лише допомогла їй стати зіркою світової легкої атлетики, а й може стати її свекрухою. Син тренерки освідчився українській рекордсменці.

Тетяна Степанова працює з Магучіх ще з підліткового віку та пройшла разом із нею шлях до олімпійського "золота" й світового рекорду. Водночас їх пов'язує не лише спорт: син наставниці Назар уже кілька років перебуває у стосунках із Ярославою, а у 2023 році зробив їй пропозицію руки та серця, передає 24 Канал.

Що відомо про тренерку Магучіх

Тетяна Степанова – українська тренерка з легкої атлетики, яка спеціалізується на стрибках у висоту та бігу з бар'єрами. Вона народилася 2 листопада 1966 року в Дніпрі, закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту та свого часу сама займалася легкою атлетикою.

У 2011 році Степанова почала працювати у спортивній школі №3 у Дніпрі, де тренувалася майбутня зірка українського спорту Ярослава Магучіх. Спочатку юна спортсменка займалася під керівництвом двох наставниць, але згодом обрала саме Степанову.



Ярослава Магучіх з Тетяною Степановою/ Фото з відкритих джерел

Тренерка допомогла Магучіх розкрити потенціал у стрибках у висоту. Результатом їхньої багаторічної співпраці стали численні міжнародні нагороди, олімпійське "золото" Парижа-2024 та світовий рекорд – 2,10 метра.

Заслуги Степанової неодноразово відзначали на національному та міжнародному рівнях. У 2018 році вона отримала тренерську нагороду European Athletics, а також неодноразово визнавалася найкращою тренеркою року в Україні. У 2024 році наставницю нагородили орденом княгині Ольги III ступеня за внесок у спортивні досягнення країни.

В інтерв'ю World Athletics Степанова розповідала, що секрет її тривалої співпраці з Магучіх полягає у взаєморозумінні. За словами тренерки, вони просто перебувають на одній хвилі.

Син Степанової освідчився Магучіх: коли чекати весілля

Особливість стосунків наставниці та спортсменки полягає ще й у тому, що син Тетяни Степанової Назар є коханим Ярослави Магучіх. Пара познайомилася у спортивній школі в Дніпрі, де обоє займалися легкою атлетикою.

Їхні стосунки розпочалися у 2019 році. Згодом роман переріс у серйозні наміри: у 2023 році Назар освідчився Ярославі. Таким чином, у разі одруження олімпійська чемпіонка стане невісткою власної тренерки.



Ярослава Магучіх з Назаром Степановим/ Фото з інстаграму

Назар також пов'язав життя зі спортом. Він спеціалізується на бігу з бар'єрами та має юніорські рекорди України. Зокрема, на чемпіонаті Європи серед юніорів він подолав дистанцію 110 метрів із бар'єрами за 13,69 секунди.

Попри заручини, весілля пара поки не зіграла. Раніше Магучіх розповідала, що хотіла б відсвяткувати його в рідному Дніпрі, але не прагне влаштовувати пишне святкування під час повномасштабної війни. Також легкоатлетка говорила, що не планує народжувати дітей принаймні до Олімпіади-2028.

Останнім часом у медіа з'являлися припущення про можливі проблеми у стосунках спортсменів через відсутність спільних фотографій у соцмережах. Коли Магучіх запитали про весілля, вона відповіла: "Весілля не буде. Це особисте, відповідати не буду".

Однак офіційних заяв про розрив пари не було. Тож Тетяна Степанова ще може стати потенційною свекрухою Ярослави Магучіх.