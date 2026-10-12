Татьяна Степанова работает с Магучих еще с подросткового возраста и прошла вместе с ней путь к олимпийскому "золоту" и мировому рекорду. При этом их связывает не только спорт: сын наставницы Назар уже несколько лет встречается с Ярославой, а в 2023 году сделал ей предложение руки и сердца, сообщает 24 Канал.

Что известно о тренерше Магучих

Татьяна Степанова – украинская тренер по легкой атлетике, специализирующаяся на прыжках в высоту и беге с барьерами. Она родилась 2 ноября 1966 года в Днепре, окончила Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта и в свое время сама занималась легкой атлетикой.

В 2011 году Степанова начала работать в спортивной школе № 3 в Днепре, где тренировалась будущая звезда украинского спорта Ярослава Магучих. Сначала юная спортсменка тренировалась под руководством двух наставниц, но впоследствии выбрала именно Степанову.



Ярослава Магучих с Татьяной Степановой / Фото из открытых источников

Тренер помогла Магучих раскрыть потенциал в прыжках в высоту. Результатом их многолетнего сотрудничества стали многочисленные международные награды, олимпийское "золото" Парижа-2024 и мировой рекорд – 2,10 метра.

Заслуги Степановой неоднократно отмечались на национальном и международном уровнях. В 2018 году она получила тренерскую награду European Athletics, а также неоднократно признавалась лучшей тренеркой года в Украине. В 2024 году тренершу наградили орденом княгини Ольги III степени за вклад в спортивные достижения страны.

В интервью World Athletics Степанова рассказывала, что секрет ее длительного сотрудничества с Магучих заключается во взаимопонимании. По словам тренерши, они просто находятся на одной волне.

Сын Степановой сделал предложение Магучих: когда ждать свадьбы

Особенность отношений наставницы и спортсменки заключается еще и в том, что Сын Татьяны Степановой Назар – возлюбленный Ярославы Магучих. Пара познакомилась в спортивной школе в Днепре, где оба занимались легкой атлетикой.

Их отношения начались в 2019 году. Впоследствии роман перерос в серьезные намерения: в 2023 году Назар сделал предложение Ярославе. Таким образом, в случае бракосочетания олимпийская чемпионка станет невесткой своей собственной тренерши.



Ярослава Магучих с Назаром Степановым / Фото из инстаграма

Назар также связал свою жизнь со спортом. Он специализируется на беге с барьерами и является обладателем юниорских рекордов Украины. В частности, на чемпионате Европы среди юниоров он преодолел дистанцию 110 метров с барьерами за 13,69 секунды.

Несмотря на помолвку, свадьбу пара пока не сыграла. Ранее Магучих рассказывала, что хотела бы отпраздновать ее в родном Днепре, но не стремится устраивать пышное торжество во время полномасштабной войны. Также легкоатлетка говорила, что не планирует рожать детей по крайней мере до Олимпиады-2028.

В последнее время в СМИ появлялись предположения о возможных проблемах в отношениях спортсменов из-за отсутствия совместных фотографий в соцсетях. Когда Магучих спросили о свадьбе, она ответила: "Свадьбы не будет. Это личное, отвечать не буду".

Однако официальных заявлений о расставании пары не было. Поэтому Татьяна Степанова еще может стать потенциальной свекровью Ярославы Магучих.