Це зафіксували камери: що з Луніним зробив Моурінью після перемоги в "Ель-Класико"

У чемпіонаті Іспанії відбулось "Ель-Класико", за результатами якого Реал на виїзді обіграв Барселону з рахунком 2:1. У цьому поєдинку ворота мадридців захищав українець Андрій Лунін.

Одразу після фінального свистка камери зафіксували, що зі своїм підопічним голкіпером зробив наставник "вершкових" Жозе Моурінью. Відео з епізодом з'явилось на сторінці ESPN у соцмережі Х.

Що зробив Моурінью з Луніним після фінального свистка

Андрій Лунін несподівано з'явився в стартовому складі Реалу на матч проти Барселони. Усе через те, що основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа захворів на грип. Цікаво, що через це в запасі "вершкових" був ще один український воротар Ілля Волошин.

Поєдинок на "Камп Ноу" завершився перемогою "галактікос" із рахунком 2:1. Дубль у складі гостей оформив Кілліан Мбаппе. За Барселону забив Рафінья. Лунін у цьому матчі здійснив 5 сейвів.

Після заміни Федеріко Вальверде на 62 хвилині капітанська пов'язка Реалу перейшла саме до Луніна. У мадридському клубі є таке правило, що капітаном має бути той, хто найдовше перебуває в команді.

Одразу після фінального свистка Жозе Моурінью підійшов до українця й обійняв його. Цікаво, що він був першим, кого португалець привітав після перемоги. Оскільки The Special One навмисно крокував ледь не через усе поле, аби потиснути руку Луніну. Безперечно, вклад голкіпера збірної України в перемогу в "Ель-Класико" чималий.

Як Моурінью оцінив гру Луніна

Цікаво, що на післяматчевій пресконференції Жозе Моурінью сам зачепив тему Луніна. Він назвав гру українця видатною, а потому ще й насварив журналістів за те, що вони не ставлять коучу питань про воротаря. Він зауважив, що якби Реал у цьому матчі програв, то перше питання стосувалось би голкіпера.

Крім того, португальський фахівець розкрив, що він сказав українському голкіперу перед матчем. Моурінью зазначив, що Лунін тренується не для того, щоб сидіти на лаві запасних. Ніхто в Реалі не "плакав" через те, що основний голкіпер Куртуа не зможе зіграти в "Ель-Класико".