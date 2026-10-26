"Жодного питання про Луніна": Моурінью здивував заявою після перемоги в "Ель-Класико"

Реал Мадрид здобув перемогу на Камп Ноу в "Ель-Класико" проти Барселони. Андрій Лунін грав у матчі з перших хвилин, а після гри виступ українця оцінив наставник "вершкових" Жозе Моурінью, його слова передає Madrid Xtra.

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Що сказав Моурінью про Луніна

Жозе Моурінью гучно сам заявив, що Лунін у матчі проти Барселони був неймовірним. А потім у своєму стилі висловив претензії до журналістів. Наставник "галактікос" зауважив, що репортери поставили йому вже 2 запитання, але жодного з них про українського воротаря.

Якби ми тут програли через помилки Луніна, то перше запитання було б саме про нього. Єдине, що я йому сказав, це те, що він тренується не для того, щоб сидіти на лаві запасних– наголосив Моурінью.

Він додав, що Лунін відіграв із великою врівноваженістю та спокоєм. Утім, підкреслив, що у Реала є найкращий воротар у світі, та в матчі проти Барселони ніхто не плакав, що не грає Куртуа.

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Як Лунін зіграв проти Барселони

Андрій Лунін несподівано опинився в стартовому складі на матч проти Барселони, оскільки Тібо Куртуа захворів на грип. До слова, в заявці на "Ель-Класико" опинився ще один український воротар Ілля Волошин.

Лунін у матчі проти каталонців здійснив 5 сейвів, але пропустив 1 гол. Крім того, після заміни Вальверде саме Лунін отримав капітанську пов'язку в середині другого тайму. А загалом Реал переміг із рахунком 2:1. У складі мадридців Мбаппе оформив дубль, а за Барселону забив Рафінья.