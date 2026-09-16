Вінгер збірної України Циганков оформив перший гол за Аякс та долучився до знищення суперника

Український футболіст Віктор Циганков знайшов собі новий клуб влітку. Вінгер не хотів грати за Жирону, яка вилетіла у другий дивізіон чемпіонату Іспанії.

Новим клубом українця став амстердамський Аякс. Зрештою Віктору нарешті вдалось відзначитися голом за нідерландську команду, повідомляє 24 Канал.

Циганков забив за Аякс

На вівторок, 15 вересня, була винесена гра Аякса в рамках 3-го туру чемпіонату Нідерландів. Суперником став один з аутсайдерів Ередівізі Віллем II.

Українець розпочав гру з лави запасних та з'явився на полі на 57-й хвилині. На той момент підопічні Мічела вели 2:0. Тим не менше, Циганков допоміг своїй команді довести рахунок до розгромного.

Вже за 12 хвилин після появи на полі Віктор відгукнувся на простріл Глуха з флангу та вразив кут воріт Віллем ІІ. Це перший м'яч Циганкова у новій команді та друга результативна дія.

Як Циганков вразив ворота Віллем ІІ: дивитися відео

У попередньому матчі проти Фортуни українець відзначився асистом на Бааса. Загалом Аякс здобув перемогу з рахунком 5:1 та вийшов на четверту сходинку в Ередівізі.

Як Віктор йшов з Жирони

Це був лише третій поєдинок Віктора у футболці Аякса. Влітку Циганков опинився в епіцентрі скандалу через небажання грати за Жирону в другому іспанському дивізіоні.

У підсумку Жирона продала футболіста в Аякс за 4 мільйони євро. Головним фактором для українця стала персона головного тренера амстердамців.

Із Мічелом він раніше працював у Жироні більше трьох років. До слова, раніше Мирон Маркевич оцінив перехід Циганкова в Аякс.