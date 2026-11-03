"Загинули люди": гендиректор Шахтаря розповів про влучання російської ракети

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про влучання російської ракети неподалік офісу клубу. Від цього удару загинули люди.

Про це функціонер розповів в інтерв'ю виданню CityAM. Шахтар нині перебуває в Лондоні, де сьогодні проведе матч проти Спортінга в Лізі чемпіонів.

Що про російський удар розповів Палкін

Палкін розповів, що в жовтні він був у офісі клубу. Там проходила нарада директорів. За 100 метрів від нашої будівлі прилетіла російська ракета, яка вщент зруйнувала будівлю, ніби її там ніколи не було.

Загинули люди. Коли таке відбувається, то важко перемкнутись на робочий режим і думати про розвиток, адже в людей просто шок,

– зазначив гендиректор Шахтаря.

Він додав, що в нього є правило, за яким він хоче ставати кращим щодня. В Україні зараз дуже складно через війну. Вона впливає абсолютно на все. По 9 годин на добу немає світла, через повітряні тривоги нереально просто сходити за покупками.

Утім якщо думати тільки про це, то можна психологічно зламати себе. Тому щодня треба відкидати весь цей негатив,

– зауважив Палкін.

Як він зазначив, треба запитувати себе, що можна зробити ще краще сьогодні. Саме це дає йому певну енергію.

Що відомо про Шахтар у Лізі чемпіонів

Свої домашні матчі в Лізі чемпіонів цього сезону Шахтар проводить у Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж, який є домашньою ареною клубу Челсі. Щоразу, коли "гірники" приїжджають до Великої Британії, вони наділяють чимало уваги пресі, розповідаючи не тільки про футбол, а й про жахіття війни в Україні.

Щодо спортивної складової, то після 3 турів у Лізі чемпіонів українська команда перебуває на 17 сходинці. "Помаранчево-чорні" почали свій виступ у єврокубках із виїзної нічиєї проти ПСВ. У 2 турі вдома переграли грецький АЕК. А ось потім на виїзді програли Інтеру.

Поєдинок Шахтаря проти Спортінга відбудеться 3 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.