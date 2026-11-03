"Погибли люди": генеральный директор Шахтера рассказал о попадании российской ракеты

Об этом функционер рассказал в интервью изданию CityAM. Шахтер сейчас находится в Лондоне, где сегодня сыграет матч против Спортинга в Лиге чемпионов.

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Что о российском ударе рассказал Палкин

Палкин рассказал, что в октябре он был в офисе клуба. Там проходило совещание директоров. В 100 метрах от нашего здания упала российская ракета, которая полностью разрушила здание, как будто его там никогда и не было.

Погибли люди. Когда такое происходит, трудно переключиться на рабочий режим и думать о развитии, ведь люди просто в шоке– отметил гендиректор Шахтера.

Он добавил, что у него есть правило, согласно которому он хочет становиться лучше каждый день. В Украине сейчас очень сложно из-за войны. Она влияет абсолютно на все. По 9 часов в сутки нет света, из-за воздушных тревог просто невозможно сходить за покупками.

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Впрочем, если думать только об этом, то можно психологически сломать себя. Поэтому каждый день нужно отбрасывать весь этот негатив– отметил Палкин.

Как он отметил, нужно спрашивать себя, что можно сделать еще лучше сегодня. Именно это дает ему определенную энергию.

Что известно о Шахтере в Лиге чемпионов

Свои домашние матчи в Лиге чемпионов в этом сезоне Шахтер проводит в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж, который является домашней ареной клуба Челси. Каждый раз, когда "горняки" приезжают в Великобританию, они уделяют немало внимания прессе, рассказывая не только о футболе, но и об ужасах войны в Украине.

Что касается спортивной составляющей, то после 3 туров в Лиге чемпионов украинская команда занимает 17-е место. "Оранжево-черные" начали свое выступление в еврокубках с выездной ничьей против ПСВ. Во 2-м туре дома обыграли греческий АЕК. А вот затем в гостях уступили Интеру.

Матч Шахтера против Спортинга состоится 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.