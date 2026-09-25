З трьома новачками: Мальдера оголосив заявку збірної України на матч Ліги націй проти Угорщини

Футбольна збірна України готується до першого матчу в Лізі націй 2026/2027. Підопічні Андреа Мальдери виступлять в дивізіоні B.

Першим суперником нашої команди стане збірна Угорщини, з якою гратимемо на виїзді. В день зустрічі Андреа Мальдера визначився із заявкою на матч, повідомляє УАФ.

Хто може зіграти з Угорщиною

На збір італієць викликав аж 30 гравців, тоді як у заявку могло потрапити тільки 23 з них. Зрештою було зрозуміло, що поза заявкою опиниться Іван Варфоломєєв, який мав пропустити матч через дискваліфікацію.

Також проти Угорщини не зіграють Роман Яремчук та Микола Шапаренко, які не потрапили в заявку. Зате у списку Мальдери опинились дебютанти Георгій Єрмаков, Олександр Драмбаєв, Ілля Крупський, Ігор Краснопір та Максим Хлань.

Заявка збірної України:

Георгій Єрмаков (Харків) Ілля Крупський (Харків) Едуард Сарапій (Полісся) Валерій Бондар (Шахтар) Олександр Драмбаєв (ЛНЗ) Володимир Бражко (Динамо) Андрій Ярмоленко (Динамо) Георгій Судаков (Бенфіка) Максим Хлань (Гурнік) Ігор Краснопір (Полісся) Владислав Ванат (Жирона) Анатолій Трубін (Бенфіка) Ілля Забарний (ПСЖ) Данило Сікан (Андерлехт) Віктор Циганков (Аякс) Віталій Миколенко (Евертон) Олександр Назаренко (Полісся) Олег Очеретько (Шахтар) Єгор Назарина (Шахтар) Олександр Зубков (АЕК) Матвій Пономаренко (Динамо) Микола Матвієнко (Шахтар) Дмитро Різник (Шахтар)

Матч Угорщина – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Зустріч можна буде подивитися онлайн на ОТТ-платформі Megogo, а також каналі Megogo Спорт.

Нагадаємо, що збірна України гратиме в дивізіоні B в одній групі з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Перемога у квартеті виведе "синьо-жовтих" напряму в лігу А.

Друге місце відправить Україну в стикові матчі з право зіграти в "еліті". Натомість в разі останньої позиції у квартеті підопічні Мальдери битимуться у плей-оф за право залишитись в лізі B.

До слова, за день до матчу із угорцями Андреа Мальдера провів пресконференцію для журналістів. Серед іншого італієць згадав про свого попередника в збірній України Сергія Реброва.