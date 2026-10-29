Компані виписали з лікарні: тренеру Баварії поставили діагноз

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані може невдовзі повернутися до виконання посадових обов’язків. Бельгійський фахівець покинув стіни лікарні.

Наставника Баварії виписали з лікарні. Про це повідомив акаунт Sky Sport у соцмережі Х.

Які проблеми зі здоров’ям у Компані

Тренера доставили до лікарні гелікоптером після того, як минулого тижня він знепритомнів на тренуванні команди. Про процес відновлення Компані повідомив спортивний директор Баварії Макс Еберль.

Думаю, це найважливіша та найрадісніша новина для всіх нас. Причину встановлено: це подразнення мозкових оболонок, яке й призвело до інциденту минулої п’ятниці. Тепер його виписали додому, де він проходитиме реабілітацію,

– сказав Еберль.

Функціонер додав, що наразі колишній футболіст Манчестер Сіті та збірної Бельгії має перебувати у стані спокою та вживати медикаменти. Спортивний директор німецького клубу також додав – він впевнений у швидкому поверненні 40-річного Компані до виконання посадових обов’язків.

Нагадаємо, що раніше медики тривалий час не могли встановити точну причину інциденту. Найімовірнішим джерелом проблем вважались ускладнення після вірусної інфекції, якою Компані перехворів перед цим.

Як Баварія грала без тренера

У цей час мюнхенці здобули дві перемоги. Над Фрайбургом у Бундеслізі (3:1) та Магдебургом у матчі національного Кубка (6:1).

Також нагадаємо, що у понеділок, 26 жовтня, відбулася ювілейна 70-та церемонія "Золотий м'яч". Найкращим гравцем визнали англійського нападника Баварії Гаррі Кейна.