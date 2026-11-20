Уже 6 грудня в Белфасті відбудеться жеребкування кваліфікації до чемпіонату Європи 2028 року. УЄФА повідомив про спеціальне обмеження, під яке потрапила збірна України.

Про це йдеться в пресрелізі щодо процедури жеребкування від УЄФА. Там указані одразу 5 заборонених матчів.

Під яке обмеження потрапила збірна України

У кваліфікації на чемпіонат Європи 2028 року візьмуть участь 54 збірні. Зокрема, й 4 господарки майбутнього Євро – Англія, Шотландія, Вельс і Північна Ірландія, які не отримали прямої путівки на турнір. В УЄФА повідомили про деякі обмеження. Зокрема, деякі збірні будуть розводити, аби вони не грали одна з одною на груповому етапі.

Так, Україна точно не протистоятиме союзнику Росії – Білорусі, яка, на відміну від росіян, допущена до відбору на Євро. Також УЄФА розведе збірні Вірменії й Азербайджану, Гібралтару й Іспанії, а також Косова й Сербії та Косова й Боснії та Герцеговини.

Слід зазначити, що подібне обмеження щодо України та Білорусі діє ще з 27 травня 2022 року. Білорусь надала Росії свою територію для вторгнення в Україну. Тому УЄФА обґрунтував обмеження необхідністю убезпечити гравців, офіційних осіб і учасників матчу.

Чому існує обмеження щодо інших матчів

Щодо інших матчів, то заборона грати збірним Косова та Сербії, а також Косова та Боснії і Герцеговини існує через політичну напруженість і невизнання незалежності Косова.

Вірменія й Азербайджан неодноразово воювали між собою за суміжні території. Іспанію та Гібралтар розводять через територіальну суперечку з Великою Британією.

Слід додати, що 54 збірні поділені на 5 кошиків. Їх помістять у 12 груп по 4 чи по 5 команд. Сам відбір на Євро-2028 розпочнеться в березні 2027 року. Утім, для команд, які гратимуть у квартетах, кваліфікація стартує аж у вересні 2027 року.

Переможці груп і 8 найкращих команд, що посядуть друге місце, вийдуть на турнір напряму. Ще 4 другі місця та найкращі команди Ліги націй розіграють путівки на Євро в плейоф.

Збірна України опинилась у 3 кошику. Усе через те, що в Лізі націй українці посіли 3 місце у своїй групі.