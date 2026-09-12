"Була найбільш дивною": тренер Жирони дорікнув Циганкову за поведінку після вильоту з Ла Ліги

Головний тренер іспанської команди Кіке Альварес зазначив, що уже колишній футболіст Жирони Віктор Циганков неприємно здивував під час трансферного вікна. Але українець був такий не один.

Кіке Альварес зачепив тему відходу з клубу українського вінгера Віктора Циганкова. Своїми думками фахівець поділився для видання L`Esportiu.

Чому тренер Жирони пригадав Циганкова

Віктор був одним з лідерів Жирони, а згодом відійшов з клубу після бойкоту матчів.

Ситуація з Циганковим була найбільш дивною. Вона такою залишалася від самого початку, особливо з огляду на його значення для команди та любов уболівальників,

– сказав Альварес.

Водночас тренер відмітив, що не лише 28-річний новачок Аякса так себе поводив. Фахівець зізнався, що влітку багато футболістів відчували невизначеність після того, як команда опустилася до нижчого дивізіону.

Що відбувалось у кар'єрі Циганкова до сезону 2026/27

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич заявив, що вважає перехід в амстердамський Аякс сприятливим розвитком кар’єри для 28-річного футболіста.

Відзначимо, що у січні 2023-го іспанці заплатили Динамо як раз 5 мільйонів євро за Циганкова. За три з половиною роки в клубі Віктор відіграв 119 матчів, оформивши 20 голів та 23 асисти.

У сезоні 2023/2024 українець допоміг Жироні здобути бронзові медалі в Ла Лізі.