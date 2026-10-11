Вінісіус отримав червону та заговорив про радість: як лідер Реала прокоментував свою поведінку
Ввечері 10 жовтня у матчі мадридського Реала стався доволі дивний епізод, який за хвилину перетворив Вінісіуса Жуніора з героя на антигероя. Бразилець звернувся до футбольної спільноти.
Підопічні Жозе Моурінью провели важкий матч Ла Ліги проти Вільярреала (1:0). У ході гри "вершкові" залишились без одного зі своїх лідерів.
Що сказав Вінісіус про червону картку
Вінісіус Жуніор з’явився на полі після перерви за рахунку 0:0.
На 71 хвилині він, здавалось, забив та встановив комфортну перевагу дял своєї команди – 2:0. Щоправда, після втручання відеоасистента арбітра 26-річний бразилець отримав пряму червону, а його гол відмінили, оскільки під час атаки футболіст Реала потягнув за волосся гравця суперника.
Після гри Вінісіус Жуніор прокоментував випадок.
Радість триває… Прошу вибачення у моєї команди та уболівальників,
– написав бразилець у своєму інстаграмі.
Зазначимо, що пряма червона картка може стати не головною проблемою 26-річного вінгера.
У цьому матчі Реал втримав переможний рахунок, однак тепер може надовго залишитись без Вінісіуса, який після вилучення накинувся на арбітра.
Огляд матчу Реал – Вільяреал: дивіться відео від Megogo
Як складається сезон для Вінісіуса Жуніора
Наразі футбольніст мадридців є одним з 30 претендентів на "Золотий м’яч-2026". Днями стало відомо, що імена переможців в усіх намінаціях уже відомі організаторам, але публічно їх назвуть лише 26 жовтня, під час урочистої церемонії вручення у Лондоні.
У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів 9 офіційних матів за клуб, у яких забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.