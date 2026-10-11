Подопечные Карло Анчелотти провели сложный матч Ла Лиги против Вильярреала (1:0). В ходе игры "сливочные" лишились одного из своих лидеров.

Что сказал Винисиус о красной карточке

Винисиус Жуниор вышел на поле после перерыва при счете 0:0.

На 71-й минуте он, казалось, забил и обеспечил комфортное преимущество для своей команды – 2:0. Правда, после вмешательства видеоассистента арбитра 26-летний бразилец получил прямую красную карточку, а его гол отменили, поскольку во время атаки футболист Реала потянул за волосы игрока соперника.

После матча Винисиус Жуниор прокомментировал инцидент.

Радость продолжается… Прошу прощения у моей команды и болельщиков,

– написал бразилец в своем инстаграме.

Отметим, что прямая красная карточка может оказаться не самой главной проблемой 26-летнего вингера.

В этом матче Реал удержал победный счет, однако теперь может надолго остаться без Винисиуса, который после удаления набросился на арбитра.

Обзор матча Реал – Вильярреал: смотрите видео от Megogo

Как складывается сезон для Винисиуса Жуниора

На данный момент футболист мадридцев является одним из 30 претендентов на Золотой мяч-2026. На днях стало известно, что имена победителей во всех номинациях уже известны организаторам, но публично их назовут только 26 октября, во время торжественной церемонии награждения в Лондоне.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 9 официальных матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.