Підопічні Жозе Моурінью провели важкий матч Ла Ліги проти Вільярреала (1:0). У ході гри "вершкові" залишились без одного зі своїх лідерів.

Що сказав Вінісіус про червону картку

Вінісіус Жуніор з’явився на полі після перерви за рахунку 0:0.

На 71 хвилині він, здавалось, забив та встановив комфортну перевагу дял своєї команди – 2:0. Щоправда, після втручання відеоасистента арбітра 26-річний бразилець отримав пряму червону, а його гол відмінили, оскільки під час атаки футболіст Реала потягнув за волосся гравця суперника.

Після гри Вінісіус Жуніор прокоментував випадок.

Радість триває… Прошу вибачення у моєї команди та уболівальників,

– написав бразилець у своєму інстаграмі.

Зазначимо, що пряма червона картка може стати не головною проблемою 26-річного вінгера.

У цьому матчі Реал втримав переможний рахунок, однак тепер може надовго залишитись без Вінісіуса, який після вилучення накинувся на арбітра.

Огляд матчу Реал – Вільяреал: дивіться відео від Megogo

Як складається сезон для Вінісіуса Жуніора

Наразі футбольніст мадридців є одним з 30 претендентів на "Золотий м’яч-2026". Днями стало відомо, що імена переможців в усіх намінаціях уже відомі організаторам, але публічно їх назвуть лише 26 жовтня, під час урочистої церемонії вручення у Лондоні.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів 9 офіційних матів за клуб, у яких забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.