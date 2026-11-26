Скелетоніст Владислав Гераскевич продовжує не лише представляти Україну у своєму спорті на найвищому рівні, але й доносити меседж нашої держави до світової спільноти. Олімпієць показав комбінезон, у якому виступатиме в новому сезоні Кубка світу.

Форму розроблено дизайнерами брендів Етнодім і Тонко Спорт. Незвичний колір та візерунки насправді несуть глибокий сенс, пов'язаний з російсько-українською війною та окупованими територіями нашої держави, пише 24 Канал.

Що означає дизайн нової форми Гераскевича

Домінантний колір комбінезону нагадує про рожеві озера півдня України, зокрема на тій частині Херсонщини, яка досі перебуває під окупацією росіянами.

Окрім природніх форм, використано також мотиви традиційних українських витинанок, зокрема різноманітні орнаменти. А інверсія гами натякає на те, який вигляд зображення у тепловізорі.

За словами команди Гераскевича, форма має привернути увагу до окупованих територій, а також екологічних наслідків розв'язаної Росією війни. Владислав вперше продемонструє її на льодовому треку вже під час змагань в німецькому Альтенберзі 27 листопада.

"Шолом пам'яті" Гераскевича

Комбінезон продовжує традицію, започатковану скелетоністом на Олімпіаді-2026, де він відмовився виступати без свого "шолому пам'яті" – через що зазнав несправедливої дискваліфікації.

На шоломі були зображені портрети українських спортсменів, життя яких було обірвано росіянами під час війни. Вшанування узгодили з родинами жертв, а про вчинок Гераскевича написали всі провідні ЗМІ світу. От тільки МОК боягузливо заборонив "шолом пам'яті", пославшись нібито на порушення Олімпійської хартії.