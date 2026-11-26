Модель разработана дизайнерами брендов "Этнодим" и "Тонко Спорт". Необычный цвет и узоры на самом деле несут глубокий смысл, связанный с российско-украинской войной и оккупированными территориями нашего государства, пишет 24 Канал.

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Что означает дизайн новой формы Гераскевича

Доминирующий цвет комбинезона напоминает о розовых озерах юга Украины, в частности о той части Херсонской области, которая до сих пор находится под российской оккупацией.

Помимо природных форм, использованы также мотивы традиционных украинских вытинок, в частности разнообразные орнаменты. А инверсия цветовой гаммы намекает на то, как изображение выглядит в тепловизоре.

По словам команды Гераскевича, форма призвана привлечь внимание к оккупированным территориям, а также к экологическим последствиям развязанной Россией войны. Владислав впервые продемонстрирует ее на ледовом треке уже во время соревнований в немецком Альтенберге 27 ноября.

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"Шлем памяти" Гераскевича

Комбинезон продолжает традицию, заложенную скелетонистом на Олимпиаде-2026, где он отказался выступать без своего "без своего "шлема памяти"" – потому что подвергся несправедливой дисквалификации.

На шлеме были изображены портреты украинских спортсменов, чья жизнь была оборвана россиянами во время войны. Посвящение было согласовано с семьями жертв, а о поступке Гераскевича написали все ведущие СМИ мира. Вот только " МОК трусливо запретил "шлем памяти" ", сославшись якобы на нарушение Олимпийской хартии.