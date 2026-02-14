Работу выполнили в рекордно короткие сроки. Об этом стало известно во время встречи Гераскевичей с Зеленским в Мюнхене.

Как создавался "шлем памяти"?

Михаил Гераскевич рассказал, что "шлем памяти" создала украинская художница Ирина Проць. Она имела ограниченное время и ресурсы, поскольку работала в условиях отключений света и обстрелов Киева.

Это ручная работа, которая создавалась при свече, без воды и тепла,
– рассказал Гераскевич старший.

По словам тренера и отца скелетониста, художница не использует в работе акрил, но ради этой работы попробовала. Она смогла справиться за 3 дня.

По словам Владислава Гераскевича, его шлем содержит портреты более 20 украинских спортсменов – взрослые и дети.

  1. Евгений Малышев, биатлонист;

  2. Дмитрий Шарпар, фигурист;

  3. Павел Ищенко, стронгмен;

  4. Максим Галиничев, боксер;

  5. Андрей Куценко, велогонщик;

  6. Алексей Логинов, хоккеист;

  7. Карина Бахур, кикбоксинг;

  8. Никита Козубенко, прыжки в воду;

  9. Роман Полищук, легкая атлетика;

  10. Андрей Яременко, греко-римская борьба;

  11. Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games;

  12. Федор Епифанов, фехтование;

  13. Екатерина Троян, легкая атлетика;

  14. Владимир Андрощук, легкая атлетика;

  15. Алексей Хабаров, пулевая стрельба;

  16. Дарья Курдель, танцы;

  17. Иван Кононенко, актер и спортсмен.

  18. Алина Перегудова (ребенок), тяжелая атлетика;

  19. Екатерина Дяченко (ребенок), художественная гимнастика;

  20. Виктория Ивашко (ребенок), дзюдо;

  21. Мария Лебедь (ребенок), спортивные танцы;

  22. Назар Зуй (ребенок), бокс.

За что дисквалифицировали спортсмена?

  • Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпийских играх из-за использования "шлема памяти", который, по версии организаторов, не соответствовал установленным техническим требованиям. Сам спортсмен назвал решение необоснованным и заявил, что после встречи с президентом МОК стороны не смогли прийти к общей позиции.

  • Он также отметил, что "шлем памяти" имеет символическое значение и посвящен чествованию погибших в войне, а его использование не давало никаких спортивных преимуществ. Гераскевич решил выставить свой шлем на аукцион, чтобы собрать средства для помощи Украине.