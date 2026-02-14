Роботу виконали у рекордно короткі строки. Про це стало відомо під час зустрічі Гераскевичів із Зеленським у Мюнхені.

Як створювався "шолом пам'яті"?

Михайло Гераскевич розповів, що "шолом пам'яті" створила українська художниця Ірина Проць. Вона мала обмежений час та ресурси, оскільки працювала в умовах відключень світла та обстрілів Києва.

Це ручна робота, яка створювалась при свічці, без води і тепла,

– розповів Гераскевич старший.

За словами тренера та батька скелетоніста, художниця не використовує у роботі акрил, але заради цієї роботи спробувала. Вона змогла впоратися за 3 дні.

За словами Владислава Гераскевича, його шолом містить портрети понад 20 українських спортсменів – дорослі та діти.