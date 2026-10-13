Виявився непотрібним першій команді: Супряга штампує голи в УПЛ-2

Владислав Супряга відновлює кар'єру за молодіжку Динамо у чемпіонаті УПЛ-2. 26-річний форвард забив вже 5 голів і пояснив, чому продовжує виступати за команду з молодшими партнерами.

Колишній нападник збірної України не зміг закріпитися в основному складі киян і нині виступає в турнірі молодіжних команд. Попри непростий період у кар'єрі, футболіст налаштований скористатися наданою можливістю та приносити користь команді, повідомляє сайт ФК Динамо.

Супряга пояснив, чому грає за молодіжку Динамо

Владислав Супряга розповів, що головною мотивацією для нього є довіра тренерського штабу, яку він прагне виправдати своєю грою. Нападник наголошує, що намагається максимально віддаватися на футбольному полі та допомагати партнерам.

Тренерський штаб дав мені шанс, який прагну використати сповна. Забиваю, допомагаю команді. Авжеж, ми поки не на першому місці, але докладаємо всіх зусиль, щоб очолити турнірну таблицю,

– зазначив футболіст.

Наразі на рахунку Супряги п'ять забитих м’ячів у чемпіонаті УПЛ-2. Водночас нападник не збирається зупинятися на досягнутому та хоче покращити власні показники результативності.

Хочеться забивати ще більше, активно над цим працюю,

– відповів форвард на запитання про свої бомбардирські досягнення.

Досвідчений нападник допомагає молодим футболістам

Супряга також позитивно оцінив відновлення першості молодіжних команд в українському футболі. На його думку, цей турнір дає перспективним гравцям можливість розвиватися, зокрема завдяки протистоянням із більш досвідченими суперниками.

Водночас для футболістів, які мають значний досвід виступів на дорослому рівні, такі матчі допомагають підтримувати ігровий тонус.

Сам нападник намагається передавати свої знання молодшим партнерам. За словами Супряги, вони час від часу звертаються до нього за порадами, якими він охоче ділиться.

Звісно, хлопці подеколи просять у мене пораду. Залюбки ділюся з ними своїми досвідом і навичками,

– розповів футболіст.

Нагадаємо, напередодні внаслідок російської атаки на Київ постраждали будинки гравців Динамо – Олександра Тимчика та Олександра Піхальонка.