Бывший нападающий сборной Украины не смог закрепиться в основном составе киевлян и сейчас выступает в турнире молодежных команд. Несмотря на непростой период в карьере, футболист настроен воспользоваться предоставленной возможностью и приносить пользу команде, сообщает сайт ФК Динамо.

Супряга объяснил, почему играет за молодежку Динамо

Владислав Супряга рассказал, что главной мотивацией для него является доверие тренерского штаба, которое он стремится оправдать своей игрой. Нападающий подчеркивает, что старается максимально отдаваться на футбольном поле и помогать партнерам.

Тренерский штаб дал мне шанс, которым я стремлюсь воспользоваться в полной мере. Забиваю, помогаю команде. Конечно, мы пока не на первом месте, но прилагаем все усилия, чтобы возглавить турнирную таблицу,

– отметил футболист.

На данный момент на счету Супряги пять забитых мячей в чемпионате УПЛ-2. В то же время нападающий не собирается останавливаться на достигнутом и хочет улучшить свои показатели результативности.

Хочется забивать еще больше, активно над этим работаю,

– ответил форвард на вопрос о своих бомбардирских достижениях.

Опытный нападающий помогает молодым футболистам

Супряга также положительно оценил возобновление первенства молодежных команд в украинском футболе. По его мнению, этот турнир дает перспективным игрокам возможность развиваться, в частности благодаря противостояниям с более опытными соперниками.

В то же время для футболистов, имеющих значительный опыт выступлений на взрослом уровне, такие матчи помогают поддерживать игровой тонус.

Сам нападающий старается передавать свои знания младшим партнерам. По словам Супряги, они время от времени обращаются к нему за советами, которыми он охотно делится.

Конечно, ребята иногда просят у меня совета. С удовольствием делюсь с ними своим опытом и навыками,

– рассказал футболист.

Напомним, накануне в результате российской атаки на Киев пострадали дома игроков Динамо – Александра Тимчика и Александра Пихаленко.