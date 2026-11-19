Володимир Путін обурився через рішення IIHF не допускати російських хокеїстів до молодіжного чемпіонату світу. Диктатор заговорив про порушення міжнародного права та Олімпійської хартії.

Російська влада продовжує вимагати повернення своїх спортсменів до міжнародних змагань, попри повномасштабну війну проти України. Цього разу очільник Кремля вирішив особисто висловитися щодо ситуації з молодіжною хокейною збірною у коментарі російським ЗМІ.

Путін назвав рішення IIHF грубим порушенням

Після саміту в Китаї Путін поскаржився, що Міжнародна федерація хокею проігнорувала постанову Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо допуску російських команд.

Господар Кремля назвав таке рішення зневагою до норм міжнародного спортивного права.

Це грубе порушення Олімпійської хартії та кроки в напрямку знищення олімпізму загалом. Спорт, як і мистецтво, має об'єднувати людей, але хтось, мабуть, не хоче цього об'єднання, а хоче наростання тривожної, конфліктної ситуації,

– заявив Путін.

У Росії продовжують обурюватися спортивними санкціями

Це не перший випадок, коли Путін публічно скаржиться на обмеження щодо російських спортсменів. У Кремлі регулярно вимагають повернення своїх представників до міжнародного спорту, намагаючись представити санкції як несправедливе ставлення до країни.

Раніше російська влада також висловлювала невдоволення рішенням Фінляндії не впускати російських фігуристів для участі у змаганнях на своїй території.

Нагадаємо, що Лозаннський спортивний арбітражний суд дозволив російським збірним із хокею брати участь у міжнародних змаганнях. Утім, це рішення обернулось масовим демаршем із боку інших хокейних федерацій.