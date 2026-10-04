Не тільки Судаков: збірна України може втратити ще 3 гравців на матч із Угорщиною

У понеділок 5 жовтня збірна Україна зіграє матч 4 туру Ліги націй проти збірної Угорщини. У цій грі національній команді точно не допоможе Георгій Судаков, який уже залишив розташування команди, але "синьо-жовті" можуть не дорахуватись ще 3 футболістів.

За інформацією телеграм-каналу Zorya Londonsk, у сьогоднішньому передматчевому тренуванні не брали участь 3 футболістів. Двоє з них не брали участі й у поєдинку проти збірної Північної Ірландії.

Хто може пропустити матч із Угорщиною

Як повідомляє джерело, ранкове тренування збірної України 4 жовтня пропустили Богдан Михайличенко, Микола Шапаренко й Олександр Зубков. Слід зазначити, що лівий захисник Полісся був відсутній у заявці й на попередній матч українців проти Північної Ірландії. Інсайдери повідомляли, що у футболіста була хвороба.

Микола Шапаренко хоч і був у заявці на поєдинок із британцями, на поле стадіону в Трнаві він так і не вийшов. А ось Олександр Зубков провів у тому матчі 27 хвилин. Щоправда, загострити гру збірної України вінгеру АЕКа не вдалось. За свій час на полі він мав 1 успішний дриблінг, тільки 3 точних паси в останній третині, виграв тільки 2 єдиноборства та мав 1 дотик до м'яча в чужому штрафному майданчику.

Як Україна виступає в Лізі націй

Збірна України грає в Дивізіоні В Ліги націй. Суперниками нашої команди в групі 2 є збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Українці вже провели по одному матчу з кожним із цих суперників.

Зокрема, в 1 турі підопічні Мальдери завдяки голу Сікана обіграли угорців на виїзді з рахунком 1:0. Потому коуч провів 10 замін у стартовому складі, й "синьо-жовті" зіграли внічию зі збірною Грузії в Тбілісі – 0:0. В останньому поєдинку Україна розгромно поступилась Північній Ірландії 0:3. Це найбільша поразка нашої команди в офіційних домашніх матчах в історії.

Зокрема, після цього матчу з різкою критикою на адресу коуча національної збірної висловився Ігор Циганик. Зокрема, журналіст назвав злочином роль Забарного в поєдинку з британцями.

Тепер 5 жовтня Україна зіграє проти Угорщини в номінально домашньому поєдинку. Уже відомо, хто стане головним арбітром зустрічі. Це хорват Ігор Паяц.