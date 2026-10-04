По информации телеграм-канала Zorya Londonsk, в сегодняшней предматчевой тренировке не принимали участия 3 футболиста. Двое из них не участвовали и в матче против сборной Северной Ирландии.

Кто может пропустить матч с Венгрией

Как сообщает источник, утреннюю тренировку сборной Украины 4 октября пропустили Богдан Михайличенко, Николай Шапаренко и Александр Зубков. Следует отметить, что левый защитник "Полесья" отсутствовал в заявке и на предыдущий матч украинцев против Северной Ирландии. Инсайдеры сообщали, что футболист был болен.

Николай Шапаренко, хотя и был в заявке на поединок с британцами, на поле стадиона в Трнаве так и не вышел. А вот Александр Зубков провел в том матче 27 минут. Правда, усилить игру сборной Украины вингеру АЕКа не удалось. За время, проведенное на поле, он совершил 1 успешный дриблинг, отдал всего 3 точных паса в последней трети поля, выиграл лишь 2 единоборства и совершил 1 касание мяча в чужой штрафной площадке.

Как Украина выступает в Лиге наций

Сборная Украины играет в Дивизионе В Лиги наций. Соперниками нашей команды в группе 2 являются сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Украинцы уже провели по одному матчу с каждым из этих соперников.

В частности, в 1-м туре подопечные Мальдеры благодаря голу Сикана обыграли венгров на выезде со счетом 1:0. Затем тренер произвел 10 замен в стартовом составе, и "сине-желтые" сыграли вничью со сборной Грузии в Тбилиси – 0:0. В последнем матче Украина разгромно уступила Северной Ирландии 0:3. Это самое крупное поражение нашей команды в официальных домашних матчах за всю историю.

В частности, после этого матча с резкой критикой в адрес тренера национальной сборной выступил Игорь Цыганик. В частности, он журналист назвал это преступлением ю роль Забарного в матче с британцами.

Теперь 5 октября Украина сыграет против Венгрии в номинально домашнем матче. Уже известно, кто станет главным арбитром встречи. Им станет хорват Игорь Паяц.