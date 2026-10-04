Центральный защитник Илья Забарный отыграл на поле все 90 минут. На своем ютуб-канале Игорь Цыганик раскритиковал одну из ролей футболиста в этом матче.
Что сказал Цыганик о Мальдере и Забарном
В третьем туре Лиги наций Украина в номинально домашнем матче уступила Северной Ирландии (0:3).
Цыганик отметил, что 24-летний футболист во время этого противостояния выполнял несвойственную для себя функцию.
Ставить Забарного кидать аути – это преступление, потому что он никогда не кидал аути. Дело не в том, правильно он делает вбросы или нет. Это не его функция,
– сказал журналист.
Отметим, что матч третьего тура Лиги наций стал для Ильи Забарного 60-м в составе национальной сборной.
Украина – Венгрия в Лиге наций: что известно
Следующий матч сборной Украины состоится в понедельник, 5 октября. Номинально домашняя для украинцев встреча против Венгрии начнется в 21:45 по киевскому времени.
"Сине-желтые" уже встречались с венграми в этом розыгрыше. В выездном матче команда Мальдеры одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в той игре забил Даниил Сикан.
После победы над венграми Украина сыграла вничью с Грузией – 0:0. В третьем туре наши соотечественники потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии со счетом 0:3.