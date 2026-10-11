"Жодного футболіста": Сабо відверто оцінив важку перемогу Динамо над Карапатами

Колишній тренер Динамо та збірної України Йозеф Сабо висловився про гру столичного клубу. Фахівця не задовольнила домашня перемога команди Ігоря Костюка.

У неділю, 11 жовтня, Динамо на домашньому стадіоні здобула мінімальну перемогу проти Карпат (1:0). Щоправда, Йозефа Сабо виступ команди Ігоря Костюка не вразив, повідомляє сайт "Український футбол"

Що сказав Сабо про гру Динамо – Карпати

Досвідчений фахівець зазначив, що навіть автор єдиного взяття воріт Матвій Пономаренко, на його думку, не продемонстрував високого рівня футболу.

Не можу жодного футболіста у складі Динамо сьогодні виокремити, навіть Пономаренка, який забив переможний гол. І пишуть, і говорять про нього багато, але… Слабенький поки він, відверто кажучи,

– сказав Сабо.

Зазначимо, що на 62 хвилині Карпати залишились у меншості після другої жовтої картки для Назарія Русина. Уже на 66-й Пономаренко забив єдиний гол.

Як Динамо грає у сезоні 2026/27

Столичний клуб не зумів кваліфікуватись в основний етап Ліги Європи або Ліги конференцій та уже завершив єврокубкову кампанію.

Динамо посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 16 очок за сім матчів. У наступному турі у неділю, 18 жовтня, кияни гостюватимуть в Полісся. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Раніше стало відомо, чому 10 жовтня у Києві не дограли матч 8-го туру УПЛ між Оболонью та Кривбасом.