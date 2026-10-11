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11 жовтня, 20:00
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"Жодного футболіста": Сабо відверто оцінив важку перемогу Динамо над Карапатами

Олександр Щербатих

Колишній тренер Динамо та збірної України Йозеф Сабо висловився про гру столичного клубу. Фахівця не задовольнила домашня перемога команди Ігоря Костюка.

У неділю, 11 жовтня, Динамо на домашньому стадіоні здобула мінімальну перемогу проти Карпат (1:0). Щоправда, Йозефа Сабо виступ команди Ігоря Костюка не вразив, повідомляє сайт "Український футбол"

Що сказав Сабо про гру Динамо – Карпати

Досвідчений фахівець зазначив, що навіть автор єдиного взяття воріт Матвій Пономаренко, на його думку, не продемонстрував високого рівня футболу.

Не можу жодного футболіста у складі Динамо сьогодні виокремити, навіть Пономаренка, який забив переможний гол. І пишуть, і говорять про нього багато, але… Слабенький поки він, відверто кажучи,
– сказав Сабо.

Зазначимо, що на 62 хвилині Карпати залишились у меншості після другої жовтої картки для Назарія Русина. Уже на 66-й Пономаренко забив єдиний гол.

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Столичний клуб не зумів кваліфікуватись в основний етап Ліги Європи або Ліги конференцій та уже завершив єврокубкову кампанію.

Динамо посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 16 очок за сім матчів. У наступному турі у неділю, 18 жовтня, кияни гостюватимуть в Полісся. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Раніше стало відомо, чому 10 жовтня у Києві не дограли матч 8-го туру УПЛ між Оболонью та Кривбасом.