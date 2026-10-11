В воскресенье, 11 октября, Динамо на домашнем стадионе одержало минимальную победу над Карпатами (1:0). Однако Йозеф Сабо не был впечатлен выступлением команды Игоря Костюка, сообщает сайт "Украинский футбол"

Что сказал Сабо об игре Динамо – Карпаты

Опытный специалист отметил, что даже автор единственного гола Матвей Пономаренко, по его мнению, не продемонстрировал высокого уровня футбола.

Не могу сегодня выделить ни одного футболиста в составе Динамо, даже Пономаренко, который забил победный гол. О нем много пишут и говорят, но… Он пока слабоват, откровенно говоря,

– сказал Сабо.

Отметим, что на 62-й минуте Карпаты остались в меньшинстве после второй желтой карточки для Назария Русина. Уже на 66-й Пономаренко забил единственный гол.

Как Динамо выступает в сезоне 2026/27

Столичный клуб не сумел квалифицироваться в основной этап Лиги Европы или Лиги конференций и уже завершил еврокубковую кампанию.

Динамо занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 16 очков за семь матчей. В следующем туре в воскресенье, 18 октября, киевляне будут гостить в Полесье. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Ранее стало известно, почему 10 октября в Киеве не доиграли матч 8-го тура УПЛ между Оболонью и Кривбассом.