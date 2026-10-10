Більше лише в трьох футболістів: стала відома зарплата Циганкова в Аяксі

Віктор Циганков цього літа перебрався з Жирони до Аякса. Стала відомою зарплата українця в амстердамському клубі.

Дані про зарплату вінгера в Ередивізі наводить авторитетне джерело Capology. За їхньою інформацією Циганков є четвертим найбільш високооплачуваним футболістом в Аяксі.

Яка зарплата в Циганкова в Аяксі

Як повідомляє джерело, Циганков отримує в Аяксі майже 3 мільйони євро на рік (а точніше 2,95 мільйонів євро). Крім того, українець може отримувати додаткові бонуси за результативні дії, тобто, голи й асисти, в сумі 740 тисяч євро.

Найбільшу зарплату в Аяксі отримують Юліан Брандт і Соф'ян Амрабат. Їхня річна виплата складає приблизно 3,92 мільйони євро.

Як Циганков грає за Аякс

Циганков перейшов у Аякс під час літнього трансферного вікна. Він дуже не хотів грати за Жирону в Сегунді, через що навіть посварився з клубом і втратив ігрову практику. Врешті варіант із амстердамцями задовольнив і самого гравця, який тепер знову грає під керівництвом екснаставника Жирони Мічела, й фінансові апетити каталонського клубу.

У Жироні згадували українця незлим тихим словом. Наставник каталонців назвав поведінку Циганкова під час літнього трансфероного вікна "дивною". Хоча додав, що влітку він був у Жироні не один такий.

У цьому сезоні українець уже відіграв 145 хвилин у 4 матчах за Аякс. У його активі 1 гол й 1 асист. Контракт вінгера з нідерландцями чинний до 2029 року.

Голом українець відзначився в поєдинку проти Віллем ІІ. Ту гру він розпочав на лаві запасних, але вийшов на поле на 57 хвилині та зробив рахунок 3:0 на користь Аяксу.