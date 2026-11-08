"Особисто телефонували": Мальдера розповів, чи хочуть футболісти їздити у збірну України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера висловився щодо чуток про небажання деяких гравців приїздити у табір національної команди. Фахівець розповів про ставлення футболістів.

Тренер збірної України зазначив, що подібних фактів за його каденції не було. Слова Андреа Мальдери наводить пресслужба УАФ.

Що Мальдера сказав про футболістів

За словами італійського фахівця, він зіштовхується з протилежним ставленням гравців, ніж те, про яке пишуть у ЗМІ.

Я не знаю, як це коментувати. Навпаки, я хочу зізнатися, що деякі гравці особисто мені зателефонували, вони хотіли приїхати. Якби мені донесли, що хтось не хоче приїхати в національну збірну, то це означало б, що цей гравець не заслуговує грати у футболці збірної,

– сказав Андреа Мальдера.

Нагадаємо, що у листопаді "синьо-жовті" проведуть два офіційні поєдинки. Наразі відомо, кого тренер покликав у розташування команди.

Мальдера також пояснив, чому у списку не знайшлося місця Андрію Ярмоленку.

Коли матчі України у Лізі націй

З Північною Ірландією підопічні Мальдери зіграють на виїзді 14 листопада о 21:45 за київським часом, а Грузію номінально прийматимуть 17 листопада о тій же годині.

Раніше Андреа Мальдера висловився про амбіції збірної України за підсумками групового етапу турніру у Дивізіоні B.