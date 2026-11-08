"Особисто телефонували": Мальдера розповів, чи хочуть футболісти їздити у збірну України

Тренер збірної України зазначив, що подібних фактів за його каденції не було. Слова Андреа Мальдери наводить пресслужба УАФ.

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Що Мальдера сказав про футболістів

За словами італійського фахівця, він зіштовхується з протилежним ставленням гравців, ніж те, про яке пишуть у ЗМІ.

Я не знаю, як це коментувати. Навпаки, я хочу зізнатися, що деякі гравці особисто мені зателефонували, вони хотіли приїхати. Якби мені донесли, що хтось не хоче приїхати в національну збірну, то це означало б, що цей гравець не заслуговує грати у футболці збірної– сказав Андреа Мальдера.

Нагадаємо, що у листопаді "синьо-жовті" проведуть два офіційні поєдинки. Наразі відомо, кого тренер покликав у розташування команди.

Мальдера також пояснив, чому у списку не знайшлося місця Андрію Ярмоленку.

Коли матчі України у Лізі націй

З Північною Ірландією підопічні Мальдери зіграють на виїзді 14 листопада о 21:45 за київським часом, а Грузію номінально прийматимуть 17 листопада о тій же годині.

Раніше Андреа Мальдера висловився про амбіції збірної України за підсумками групового етапу турніру у Дивізіоні B.