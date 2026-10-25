Канселу сказав, чи вплинули на нього Моурінью та Роналду: португалець порівняв Барселону та Реал

Фланговий захисник Барселони Жоау Канселу висловився про власні клубні вподобання. Зробив він це напередодні принципового протистояння.

У неділю, 25 жовтня, відбудеться перше "Ель-Класико" поточного сезону. Жоау Канселу розповів, за кого уболівав, коли був дитиною, передає DAZN.

Що сказав Канселу про ігри Барселони проти Реала

За словами португальського футболіста, він підтримував свій актуальний клуб ще багато років тому.

Я завжди більше був фанатом Барселони, не буду щодо цього брехати. Бо, як я вже казав раніше, мої кумири – це Дані Алвес і, загалом, Роналдінью – були тими гравцями, з якими я найбільше себе ототожнював і на яких хотів бути схожим, коли був маленьким,

– сказав Канселу.

За словами захисника, було так навіть коли з 2010-го по 2013 рік у Мадриді працювали його зіркові земляки.

Я завжди більше вболівав за Барселону, ніж за Реал, навіть коли там були Жозе Моурінью та Кріштіану Роналду,

– додав Канселу.

Заначимо, що стартовий свисток матчу пролунає о 22:00 за київським часом. Цього разу в керівництві Ла Ліги вирішили орієнтуватися лише на прайм-тайм для Європи, але потрібно зважати на зимове переведення годинників.

З чим Барселона та Реал підходять до матчу

Барселона, яка прийме гру, перемогла в усіх 9 матчах Ла Ліги цього сезону. Команда Гансі Фліка очікує турнірну таблицю чемпіонату. У Реала 7 перемог, 2 поразки та третє поточне місце у лізі.

Воротар мадридського Реала та збірної Бельгії Тібо Куртуа поділився планами на подальшу кар’єру. Він хоче продовжити грати в Мадриді, що може серйозно відзначитись на перспективах Андія Луніна.