Чемпіон Європи назвав премію, яку вигравав Шевченко, конкурсом клоунів

"Золотий м'яч" часто викликає критику через свої розмиті критерії вибору переможців та непрозору систему голосування. Перед церемонією 2026 року своє презирливе ставлення до нагороди висловив чемпіон Європи-1996 Маркус Баббель.

Німець в інтерв'ю Bild висміяв реакцію футболістів та команд на результати премії. А також запропонував радикальний крок щодо відмови від індивідуальних нагород у футболі, пише 24 Канал.

Баббель порівняв Ballon d'Or з клоунадою

Футболіст, що став відомим завдяки виступам у складі Баварії та Ліверпуля, вкрай негативно відгукнувся про ажіотаж, який супроводжує щорічно нагородження "Золотим м'ячем".

Це найбільший конкурс клоунів у світі. Я щоразу сміюся до сліз, дивлячись на те, як люди, а часто й цілі клуби, ображаються, якщо їхніх гравців не обирають. На мою думку, це просто смішно,

– категорично заявив Баббель.

Тріумфатор Євро-1996 у складі збірної Німеччини запропонував просто скасувати індивідуальні нагороди у такому командному виді спорту як футбол, щоб більше не було суперечок та образ.

Як Реал бойкотував "Золотий м'яч" через Вінісіуса

Очевидно, у своєму коментарі Баббель натякав на інцидент, який трапився два роки тому, коли мадридський Реал на рівні керівництва вирішив повністю проігнорувати церемонію нагородження Ballon d'Or, образившись на те, що у голосуванні не переміг Вінісіус Жуніор.

Премія зрештою дісталася хавбеку збірної Іспанії Родрі, який претендує на повторення цього успіху і в 2026 році.