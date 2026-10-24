Чемпион Европы назвал премию, которую выигрывал Шевченко, конкурсом клоунов

Немец в интервью Bild высмеял реакцию футболистов и команд на результаты премии. А также предложил радикальный шаг – отказаться от индивидуальных наград в футболе, пишет 24 Канал.

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Баббель сравнил "Золотой мяч" с клоунадой

Футболист, прославившийся благодаря выступлениям в составе "Баварии" и "Ливерпуля", крайне негативно отозвался об ажиотаже, сопровождающем ежегодную церемонию вручения "Золотого мяча".

Это самый большой конкурс клоунов в мире. Я каждый раз смеюсь до слез, глядя на то, как люди, а часто и целые клубы, обижаются, если их игроков не выбирают. По моему мнению, это просто смешно– категорически заявил Баббель.

Победитель Евро-1996 в составе сборной Германии предложил просто отменить индивидуальные награды в таком командном виде спорта, как футбол, чтобы больше не было споров и обид.

Как "Реал" бойкотировал "Золотой мяч" из-за Винисиуса

Очевидно, в своем комментарии Баббель намекал на инцидент, произошедший два года назад, когда мадридский "Реал" на уровне руководства решил полностью проигнорировать церемонию награждения Ballon d'Or, обидевшись на то, что в голосовании не победил Винисиус Жуниор.

Премия в итоге досталась полузащитнику сборной Испании Родри, который и намеревается повторить этот успех, и в 2026 году.