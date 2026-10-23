Список претендентів на золотий м'яч у 2026 році: хто отримає нагороду

24 Канал пропонує вам свою топ-п'ятірку кандидатів на здобуття "Золотого м'яча" у 2026 році. Ці футболісти провели топовий футбольний сезон 2025/26.

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Хто може отримати "Золотий м'яч" у 2026 році

Головним фаворитом на те, щоб здобути "Золотий м'яч" у 2026 році є Гаррі Кейн. Нападника Баварії називають головним претендентом на звання найкращого футболіста світу багато авторитетних видань. Хоч в активі англійця нема значимих командних трофеїв, він провів індивідуально дуже сильний сезон.

У складі мюнхенського клубу та збірної Англії форвард забив понад 70 голів. Разом із "трьома левами" дійшов до півфіналу чемпіонату світу, на якому в підсумку здобув бронзові медалі. Цікаво, що за останніми зливами в мережу, саме британець гарантовано отримає "Золотий м'яч". Його ніби вже запросили навіть на офіційну фотосесію з трофеєм.

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Гаррі Кейн / Фото Getty Images

Серед головних фаворитів на "Золотий м'яч" у 2026 році можна вважати й Ламіна Ямаля. Гравець Барселони виграв чемпіонат Іспанії разом із каталонським клубом і чемпіонат світу разом зі збірною Іспанії. Тож, свою індивідуальну нагороду він отримає більше за командне досягнення разом із "Фурією Рохою".

Щоправда не можна сказати, що 19-річний аж надто сильно феєрив на мундіалі. Він був важливою ланкою підопічних Луїса де ла Фуенте, але Іспанія на чемпіонаті світу була сильно завдяки в першу чергу командному перфомансу.

Ламін Ямаль / Фото Getty Images

За таким же принципом одним із головних претендентів на "Золотий м'яч" у 2026 році можна вважати капітана збірної Іспанії Родрі. Утім і про нього не можна сказати, що він був просто найкращим на полі в складі "Фурії Рохи" та саме завдяки його виступу іспанці стали чемпіонами світу.

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Улітку вже після перемоги на Мундіалі Родрі змінив команду. Він перейшов із Ман Сіті до Барселони. Тобто, минулий сезон іспанець провів у чемпіонаті Англії. Однак перемогти в АПЛ його команда не змогла, поступившись у чемпіонських перегонах Арсеналу. До слова, в Родрі вже є "Золотий м'яч", який він отримав у 2024 році.

Родрі / Фото Getty Images

Не можна забувати й про кандидатуру Кілліана Мбаппе. На відміну від Родрі у француза "Золотого м'яча" ще немає. І хоч його Реал узагалі лишився без нагород минулого сезону, а збірна Франції посіла тільки 4 місце на чемпіонаті світу, сам форварда продемонстрував прекрасний індивідуальний перфоманс.

Зокрема, вже на цьому мундіалі француз став найкращим бомбардиром в історії турніру. Разом із тим він виграв бомбардирські перегони на чемпіонаті світу 2026. Щоправда, подейкують, що в топ-3 голосування за "Золотий м'яч" цього року Мбаппе не потрапив.

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Кілліан Мбаппе / Фото Getty Images

І, звісно, одним із претендентів на "Золотий м'яч" цього року є 39-річний Ліонель Мессі. У своєму поважному віці він показав просто топовий виступ на чемппіонаті світу в США, Канаді та Мексиці. Ледь не самотужки Мессі затягнув свою збірну Аргентини у фінал турніру, де південноамериканці в підсумку поступились Іспанії.

Ліонель Мессі / Фото Getty Images

Мессі й так володіє найбільшою кількістю "Золотих м'ячів" у історії футболу. У нього їх аж 8. Щодо Мессі та цьогорічної нагороди було чимало чуток. Зокрема, спершу повідомлялось, що Мессі обов'язково прибуде на церемонію вручення "Золотого м'яча" до Лондона. Згодом же інсайдер Фабріціо Романо сказав, що офіційного запрошення аргентинець не отримував.