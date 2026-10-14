Визначили трійку фаворитів на "Золотий м'яч" 2026

Уже 26 жовтня відбудеться церемонія нагородження "Золотим м'ячем" 2026. Визначилась трійка фаворитів на здобуття головного індивідуального футбольного трофею сезону.

Видання L’Equipe щорічно проводить своє опитування серед читачів щодо того, хто, на їхню думку, фаворит майбутньої премії. Результати наводить видання French Football Weekly.

Хто є фаворитами на "Золотий м'яч" 2026

Фаворитом уболівальників на здобуття "Золотого м'яча" у 2026 році є Кіліан Мбаппе. Француз отримав 34,2% голосів.

На другому місці вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія. За нього проголосували 24,3% читачів. А на третій позиції – нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн, який отримав 8,6% голосів уболівальників.

Як фаворити провели минулий сезон

Варто відзначити, що Мбаппе в минулому сезоні, хоч і не здобув командних трофеїв ані в Реалі, ані в збірній Франції, має просто розкішні індивідуальні показники. Зокрема, Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, найкращим голеадором Ліги чемпіонів і забив найбільше м'ячів на чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці.

Хвіча Кварацхелія в складі ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів. Його визнали найкращим футболістом турніру. Він мав результативну дію в кожному матчі плейоф головного єврокубкового турніру. Звісно, визначних досягнень зі збірною Грузії він не мав, але клубний сезон провів на найвищому рівні.

Головне досягнення Гаррі Кейна в минулому сезоні – звання найкращого бомбардира Європи, за що він отримав "Золоту бутсу". На чемпіонаті світу збірна Англії з Гаррі Кейном у складі виборола бронзові медалі.

Цікаво, що читачі L’Equipe не вважають Ліонеля Мессі фаворитом на отримання "Золотого м'яча". Він провів видатний чемпіонат світу в 39 років. Раніше була інформація, що аргентинець разом із родиною відвідає церемонію вручення "Золотого м'яча" в Лондоні.

Щоправда, згодом Фабріціо Романо повідомив, що участь Ліонеля Мессі в церемонії вручення "Золотого м'яча" досі лишається під питанням. Це означає, що якщо аргентинець і буде там, то тільки для того, аби отримати нагороду, а не вручити її комусь іншому.