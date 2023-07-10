Чи справді Захід проігнорував благання про "закриття неба" минулого року?

Найпершу та найголовнішу перемогу в цій війні Україна отримала, коли ми всі встояли в перші дні повномасштабного вторгнення під натиском орд російських варварів. Адже пригадаймо чесно, як Росія до 24 лютого 2022 року навіть у нас сприймалась виключно через призму її критичної переваги в живій силі та техніці.

"Нептун" не одразу успішно спрацював

Окремої солі в це питання додавали деякі "хороші росіяни", які засмічували собою наші телеефіри вже за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.

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Головнокомандувач Валерій Залужний свою першу перемогу в цій війні здобув ще до 24 лютого 2022 року. Він на етапі мобілізаційного розгортання ЗСУ перегнав за рівнем оперативного мистецтва свого головного візаві, тобто начальника генштабу ЗС Росії Валєрія Герасімова, повагу до якого Залужний сам висловлював в одному з інтерв’ю.

Будь-яка символічна та гучна перемога насправді вимагає кропіткої роботи, а шлях до неї доволі часто буває наповнений невдачами. Якщо пригадувати історію з потопленням крейсера "Москва" за допомогою комплексу "Нептун", то до цього моменту було кілька невдач із застосуванням цих ПКР, про які відомо неофіційно. Навіть офіційно відомо про атаку "Нептуном" по фрегату "Адмірал Ессен" на початку вже квітня 2022 року, яка не завершилась потопленням цього носія "Калібрів", але мала своє важливе пропедевтичне значення перед залпом по "Москві".

Рівень військово-технічної допомоги від тих чи інших країн Заходу насправді залежав від того, який рівень стійкості ми демонстрували на тому чи іншому етапі повномасштабної війни.

Для початку, тут варто уточнити, що безпосередньо перед лютим 2022 року США та Велика Британія завозили нам озброєння не "для партизанської боротьби", а для швидкого мобілізаційного розгортання підрозділів сухопутних військ. Особливо в контексті новин про незакуплені ПТРК "Стугна" для ЗСУ та в контексті мему "копайте окопи".

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Історична пам'ять працює вибірково

Те, що нам, наприклад, в березні 2022 року не дали МіГ-29 польських ВПС, насправді могло бути пов'язане з волею самої Польщі. Десь на початку того місяця польська агенція Defence24 (достатньо впливова, щоб її щорічна конференція мала патронат глави держави) в одній зі своїх публікацій розмірковувала так: "Щоб нашим льотчикам опанувати МіГ-29 з апаратурою стандарту НАТО і доставити літаки в Україну, знадобиться місяця 2 – 3, до того часу війна може завершитись, тому краще зосередитись на зброї для піхоти".

Схоже, саме цей мотив і був покладений тоді в основу рішення по МіГ-29 від Польщі. Все інше, що писали на цю тему західні ЗМІ, виглядає скоріше конспірологією.

Історична пам'ять працює завжди вибірково. Можна говорити, що Україна ще тоді "просила Захід закрити небо", але цього не зробили.

А можна пригадати, що вже у квітні 2022 року Пентагон нам передав "комплектуючі й платформи", яких вистачило, щоб збільшити флот винищувачів ЗСУ орієнтовно на 20 винищувачів. Схоже, що під евфемізмом "комплектуючі та платформи" були насправді викуплені ще в 1997 році молдавські винищувачі МіГ-29 в кількості 21 одиниць, які на консервації або в цілком робочому стані дожили до початку 2022 року.

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Щонайменше з квітня 2022 року (якщо не раніше) саме літаки радіолокаційного дозору НАТО й допомагають нам виявляти крилаті ракети росіян ще на дальніх дистанціях, бо не було в ЗСУ історично таких радіолокаційних спроможностей.

Ні в кого ніколи нічого не виходить швидко. Тут варто пригадати, що в нас розмови про "А от би отримати Patriot" в тій чи іншій формі насправді велись ще з 2018 року. Тільки їх результативність проявилась лише у 2023 році.