У Києві відбувся розгляд двох справ щодо Полтавського ГЗК: результати засідань

Верхня палата Верховного суду задовольнила касаційну скаргу міжнародної компанії Ferrexpo щодо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Відповідну постанову було винесено 19 квітня.

Водночас, після чотирьох спроб, Київський апеляційний суд скасував арешт рахунків Полтавського ГЗК, але наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках підприємства на сплату податків та виплати зарплат.

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Більше про рішення суддів, їхній вплив на роботу Полтавського гірничо-збагачувального комбінату та інвестиційну привабливість України загалом, розповідає 24 Канал.

Верховний суд скасував ухвалу про передачу Полтавського ГЗК Ferrexpo чотирьом компаніям

Верхня палата Верховного суду скасувала постанову Північного апеляційного господарського суду про визнання недійсним договору 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo і передачу їх чотирьом компаніям – колишнім акціонерам підприємства.

На думку представників компанії, ця постанова свідчила про серйозну відмову іноземному інвестору в судовому захисті, а також очевидне ігнорування принципу верховенства права. Тож рішення Верховного суду, прийняте в середу, не лише відновило справедливість, але й стало позитивним сигналом для міжнародних інвесторів та закріпило їхню довіру до судової системи України у світі.

Ми дуже раді такому рішенню, ми довго на нього чекали і вірили, це яскравий приклад того, що Україна дотримується принципів міжнародного права,

– зазначив директор швейцарської Ferrexpo Вольфрам Куоні.

На думку Куоні, рішення суду буде мати позитивний вплив на інвестиційну привабливість Україну, оскільки чимало міжнародних компаній спостерігали за перебігом справи та аналізували, як українське законодавство захищає великі підприємства із чистою репутацією.

До того ж за понад 15 років на українському ринку, компанія Ferrexpo інвестувала у свою діяльність понад 3 мільярди доларів, сплатила понад 1,3 мільярда доларів податків в Україні та стала одним із найбільших роботодавців у Полтавській області. А у 2022 році Ferrexpo створила Гуманітарний фонд і надала близько 19 мільйонів доларів для гуманітарної підтримки військових та українців, що постраждали внаслідок війни.

Наступний крок – відстояти розблокування рахунків

Попри позитивний вердикт Верховного суду, Полтавський ГЗК досі відстоює свої права, зокрема, на розблокування рахунків. У лютому Шевченківський суд Києва заблокував їх за клопотанням Офісу генерального прокурора у справі про ймовірне ухилення компанії від сплати рентних платежів. Представники Полтавського ГЗК стверджують, що звинувачення слідчих органів є безпідставними та необґрунтованими. Розгляд переносили чотири рази, що спровокувало занепокоєння представників підприємства.

19 квітня Київський апеляційний суд все ж розглянув справу щодо розблокування банківських рахунків Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Судді зазначили, що з самих рахунків арешт буде знято, проте наклали арешт на грошові кошти у сумі 1,9 мільярда гривень. Представники компанії запевняють, що таке рішення може призвести до зупинки підприємства.

Був накладений арешт на рахунки, суд скасував і наклав арешт на грошові кошти на рахунках. Тобто юридичну помилку, яка була очевидна, виправлено, а інших суттєвих змін немає,

– зазначив Олександр Ружицький адвокат ПрАТ "Полтавський ГЗК".

На думку Дмитра Спатаря, першого заступника голови правління ПрАТ "Полтавський ГЗК", тепер для підприємства буде складно сплачувати критичні для виробництва платежі, а також надавати гуманітарну підтримку ЗСУ та українцям, які постраждали від війни. До блокування рахунків компанія активно займалася благодійною діяльністю і у 2022 році надала гуманітарну допомогу на суму близько 19 мільйонів доларів США.

Але є нюанс: якщо ми зможемо тримати на рахунках більше ніж 1,9 мільярда, то зможемо користуватися ними вільно,

– додав він.

Водночас представники компанії наголошують, що внаслідок війни підприємство працює на 25% потужності, а відтак акумулювати на рахунках таку суму нині не можливо. До того ж через зміни в ланцюгах постачання, майже у 2,5 раза подорожчала логістика, а саме підприємство має виконувати забов'язання не тільки перед співробітниками, а й партнерами. Тож, представники Полтавського ГЗК планують відстоювати свої права в судах інших інстанцій.