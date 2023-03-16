Представники компанії Ferrexpo запевняють, що угода була прозорою та абсолютно законною. А позиваються проти них офшорні компанії, які мають російський слід. Що наразі відомо про аргументи обидвох сторін, розповідає 24 Канал.

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Судова тяганина триває з 2005 року. Раніше Вищий господарський суд став на захист Ferrexpo. У 2022 році Північний апеляційний господарський суд виніс рішення про визнання договору купівлі-продажу акцій Полтавського ГЗК у 2002 році недійсним. Нині справу вже розглядають у Верховному суді.

Верховний суд заслухав аргументи двох сторін

Позиція Ferrexpo залишається сильною. По-перше, угода 2002 року є цілком законною та прозорою. По-друге, попереднє рішення апеляційного суду порушує права компанії.

До того ж за понад 20 років діяльності Ferrexpo модернізувала Полтавський ГЗК до європейського рівня. Сьогодні підприємство забезпечує близько 10 тисяч робочих місць та, попри війну, працює, експортує свою продукцію, сплачує зарплату та податки, забезпечує надходження валютної виручки в Україну, активно надає гуманітарну допомогу громадам по всій Україні та ЗСУ. За словами представників компанії, судове рішення матиме вплив не тільки на долю самого ГЗК, а й на інвестиційну привабливість країни в цілому.

Водночас представники позивача свою позицію пресі не коментували.

Ми можемо сказати, що аргументи другої сторони були дуже слабкі і навіть абсурдні. Адже друга сторона взялась оскаржувати договір лише через 20 років і визнавати його недійсним. Тож, ми впевнені у позитивному результаті справи,

– зазначив директор швейцарської Ferrexpo Вольфрам Куоні.

Від судового рішення залежатиме інвестиційна привабливість України

Вольфрам Куоні додав, що сьогодні багато міжнародних інвестиційних компаній, які є власниками цих акцій, уважно слідкують за ситуацією, яка відбувається.

Не тільки у бізнес колі, а й у політичних та дипломатичних представництвах Швейцарії та Великої Британії. Ми інвестували в діяльність компанії понад 3 мільярдів доларів – це значний внесок для економіки країни. Ці компанії, які є акціонерами, вони з великою ймовірністю братимуть участь у розбудові України після її перемоги. Тому розв'язання цього питання дуже важливе для країни та її інвестиційної привабливості,

– підкреслив він.

Після заслуховування аргументів усіх сторін, Верховний суд не виніс вирок. Було оголошено перерву для більш детального ознайомлення з матеріалами справи. Дату наступного засідання повідомлять незабаром.