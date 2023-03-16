Представители компании Ferrexpo уверяют, что сделка была прозрачной и абсолютно законной. А судятся с ними оффшорные компании, которые имеют российский след. Что известно об аргументах обеих сторон, рассказывает 24 Канал.

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Судебная волокита продолжается с 2005 года. Ранее Высший хозяйственный суд встал на защиту Ferrexpo. В 2022 году Северный апелляционный хозяйственный суд вынес решение о признании договора купли-продажи акций Полтавского ГОКа в 2002 году недействительным. Сейчас дело уже рассматривается в Верховном суде.

Верховный суд заслушал доводы двух сторон

Позиция Ferrexpo остается сильной. Во-первых, соглашение 2002 года вполне законно и прозрачно. Во-вторых, предварительное решение апелляционного суда нарушает права компании.

К тому же за более чем 20 лет деятельности Ferrexpo модернизировала Полтавский ГОК до европейского уровня. Сегодня предприятие обеспечивает около 10 тысяч рабочих мест и, несмотря на войну, работает, экспортирует свою продукцию, платит зарплату и налоги, обеспечивает поступление валютной выручки в Украину, активно оказывает гуманитарную помощь общинам по всей Украине и ВСУ. По словам представителей компании, судебное решение повлияет не только на судьбу самого ГОКа, но и на инвестиционную привлекательность страны в целом.

В то же время, представители истца свою позицию прессе не комментировали.

Мы можем сказать, что аргументы другой стороны были очень слабы и даже абсурдны. Ведь вторая сторона принялась оспаривать договор только через 20 лет и признавать его недействительным. Итак, мы уверены в положительном результате дела,

– отметил директор швейцарской Ferrexpo Вольфрам Куони.

От судебного решения будет зависеть инвестиционная привлекательность Украины

Вольфрам Куони добавил, что сегодня многие международные инвестиционные компании, которые являются владельцами этих акций, внимательно следят за происходящей ситуацией.

Не только в бизнес круге, но и в политических и дипломатических представительствах Швейцарии и Великобритании. Мы инвестировали в деятельность компании более 3 миллиардов долларов – это значительный вклад в экономику страны. Эти компании, являющиеся акционерами, с большой вероятностью будут участвовать в развитии Украины после ее победы. Поэтому решение этого вопроса очень важно для страны и ее инвестиционной привлекательности.

– подчеркнул он.

После заслушивания аргументов всех сторон Верховный суд не вынес приговор. Был объявлен перерыв для более подробного ознакомления с материалами дела. Дату следующего заседания сообщат в скором времени.